Vicepremier preside reunión sobre creación del Parque Tecnológico de Hung Yen

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung presidió la reunión. Foto: Lam Khanh - VNA

El viceprimer ministro vietnamita Ho Quoc Dung presidió hoy en Hanoi una reunión para analizar la creación de un parque tecnológico en la provincia norteña de Hung Yen.



Uno de los principales temas abordados fue la autoridad competente para aprobar el proyecto conforme a las disposiciones transitorias de la Ley de Alta Tecnología de 2025. Mientras que la normativa de 2008 atribuía esta competencia al Primer Ministro, la nueva ley la transfiere a los Comités Populares provinciales.



El viceprimer ministro Ho Quoc Dung presidió la reunión. Foto: Lam Khanh - VNA

El viceministro de Ciencia y Tecnología, Le Xuan Dinh, y el subjefe de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, Nguyen Phuong Tuan, coincidieron en que las disposiciones transitorias establecen claramente que las propuestas presentadas antes de la entrada en vigor de la nueva ley seguirán rigiéndose por la legislación de 2008. Por ello, la creación del Parque Tecnológico de Hung Yen deberá ser aprobada por el Primer Ministro.



En relación con el reglamento de funcionamiento del parque, los participantes propusieron que el Primer Ministro delegue en el Comité Popular provincial la facultad de emitir dicha normativa, en línea con el proceso de descentralización previsto en la Ley de 2025.



El presidente del Comité Popular de Hung Yen, Nguyen Manh Quyen, informó que el parque tecnológico proyectado ocupará unas 496,1 hectáreas en las comunas de Hoan Long y Viet Yen.



Según explicó, su ubicación permitirá atraer talento altamente cualificado y recursos para la innovación procedentes de Hanoi, además de reforzar la conexión con las cadenas de producción y logística de toda la Región Económica Clave del Norte, integrada por Bac Ninh, Hai Phong, Quang Ninh, Phu Tho y Ninh Binh.



Asimismo, destacó que el proyecto constituye una de las iniciativas estratégicas de la provincia para captar inversiones y promover el desarrollo socioeconómico. En este sentido, pidió continuar con la revisión jurídica para garantizar que la delegación de competencias para aprobar el reglamento operativo se ajuste a la legislación vigente y no genere dificultades durante su aplicación.

Al cierre de la reunión, el viceprimer ministro Ho Quoc Dung respaldó la propuesta de que el Primer Ministro emita la resolución para la creación del parque y delegue en el Comité Popular de Hung Yen la aprobación de su reglamento de funcionamiento.