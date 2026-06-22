Vicepremier pide utilización práctica y efectiva de tierra para impulsar desarrollo

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, presidió hoy una reunión de evaluación sobre el ajuste de la Planificación Nacional del Uso de la Tierra para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, y destacó la necesidad de utilizar los recursos de tierra de manera efectiva para impulsar el crecimiento económico sostenible.

El viceprimer ministro de Vietnam, Ho Quoc Dung, preside la reunión (Fuente: VNA)





Durante el encuentro, las autoridades señalaron que la actualización del plan responde a los nuevos requerimientos de desarrollo del país, priorizando la asignación de tierras para infraestructuras estratégicas, parques industriales, centros logísticos, proyectos energéticos y grandes áreas urbanas, al tiempo que garantiza la seguridad alimentaria, la protección forestal y la conservación ambiental.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente propuso acelerar la transformación digital en la gestión de tierras mediante la creación de una base de datos nacional unificada y la aplicación de tecnologías como inteligencia artificial (IA), big data, Internet de las Cosas (IoT) y sistemas de información geográfica (GIS).



Al clausurar la reunión, Ho Quoc Dung subrayó que la planificación del uso de la tierra debe convertirse en una verdadera palanca para el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y la garantía de la defensa y la seguridad nacionales.



Asimismo, pidió priorizar los recursos territoriales para proyectos clave de infraestructura, energía, industria y urbanización, y erradicar situaciones de despilfarro como los llamados “proyectos congelados”, las inversiones demoradas y las zonas urbanas abandonadas.



El viceprimer ministro también instó a mantener una superficie adecuada de tierras arroceras para preservar la seguridad alimentaria, al tiempo que propuso mecanismos más flexibles para la asignación de cuotas de uso de suelo entre las localidades según las necesidades reales y la eficiencia de su aprovechamiento.



Además, solicitó fortalecer la supervisión y evaluación del uso de la tierra, recuperar las cuotas asignadas a las localidades con bajo desempeño y redistribuirlas a aquellas capaces de utilizarlas de manera más eficiente.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente deberá completar próximamente el expediente definitivo para presentarlo al Gobierno y posteriormente someterlo a consideración de la Asamblea Nacional en su próximo período de sesiones./.