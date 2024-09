Vicepremier: Líder vietnamita dará mensajes importantes en la ONU

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, junto con una delegación de alto nivel, asistirá a la Cumbre del Futuro y al 79º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones y realizará varias actividades en Estados Unidos.



En esta ocasión, el viceprimer ministro y canciller vietnamita, Bui Thanh Son, respondió una entrevista a la prensa sobre el significado de las actividades de To Lam.



Según Thanh Son, esta es la primera vez que un Secretario general del Partido y presidente de Vietnam participa directamente en las sesiones de debates de alto nivel en la Asamblea General de la ONU, en las cuales se prevé también la presencia de 150 jefes de Estado y Gobierno de los países miembros de la mayor organización multilateral, quienes discutirán medidas efectivas para acelerar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) hasta 2030 y trazarán orientaciones de desarrollo futuro.



En las Naciones Unidas, informó, el líder vietnamita dará mensajes importantes que reiteran el apoyo al multilateralismo, con el papel central de la ONU para la paz, la cooperación y el desarrollo en el mundo.



Se trata de una ocasión para que Vietnam ratifique su política exterior a favor de la independencia, la autodeterminación, la multilateralización, la diversificación de las relaciones exteriores, y la integración internacional activa y profunda, y ser un amigo y socio confiable y miembro responsable de la comunidad internacional, contribuyendo siempre activamente a la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



La visita de trabajo de To Lam en Estados Unidos se lleva a cabo en coincidencia con el primer aniversario de la elevación de los nexos bilaterales al nivel de asociación estratégica integral, y ambos países preparen las actividades para celebrar 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales en 2025.



Ambas partes revisarán los resultados de cooperación tras un año de elevación de sus nexos y discutirán las orientaciones y medidas principales para mantener el impulso de desarrollo positivo, estable y sustancial de la relación durante muchos años por venir.



Las relaciones entre los dos países seguirán basándose en los principios fundamentales, incluido el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y a las instituciones políticas, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de cada uno", y al mismo tiempo fortalecerán la confianza política y estratégica para garantizar las aspiraciones de los pueblos de ambas partes, dijo.



En el marco de su visita, reveló, To Lam sostendrá encuentros bilaterales con dirigentes anfitriones; participará y pronunciará un discurso en un evento hacia el 30 aniversario de las relaciones diplomáticas y un año de asociación estratégica integral bilateral, así como mantendrá encuentros con funcionarios, empresas, expertos y académicos estadounidenses.



Sobre las contribuciones de Vietnam a la ONU, Thanh Son dijo que las relaciones entre las dos partes se desarrollan positivamente, se consolidan y fortalecen constantemente.



Según el Viceprimer ministro, Vietnam está haciendo contribuciones cada vez más sustanciales y profundas en términos de ideas, personal y recursos en todas las áreas de las actividades pilares de las Naciones Unidas en materia de mantenimiento de la paz, seguridad y cooperación para el desarrollo. Citó en particular los esfuerzos y los logros de Vietnam relacionados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su participación activa en las grandes prioridades de la ONU en materia de paz, desarrollo y derechos del hombre.



Vietnam ha ocupado y ocupa con éxito muchos puestos importantes en las Naciones Unidas. Los líderes de la ONU siempre aprecian el papel y las contribuciones de Vietnam y esperan que Vietnam continúe desempeñando un papel cada vez más activo en las áreas prioritarias de la ONU.



Respecto a las relaciones entre Vietnam y Estados Unidos, Bui Thanh Son señaló que después de un año de implementar la asociación estratégica integral, la cooperación entre los dos países ha logrado muchos resultados positivos en varias áreas.



En primer lugar, los contactos y el intercambio de delegaciones se desarrollaron de forma dinámica a través de todos los canales y a todos los niveles. Además de mantener los mecanismos de diálogo anual existentes, las dos partes han lanzado con éxito nuevos mecanismos de diálogo anual como el Diálogo de Ministros de Asuntos Exteriores, recordó.



En segundo lugar, la economía, el comercio y la inversión siguieron siendo un importante motor de las relaciones entre los dos países. El comercio bilateral en los primeros ocho meses de 2024 alcanzó casi 88 mil millones de dólares, un aumento del 22%, añadió.



En tercer lugar, la cooperación en materia de seguridad y defensa siguió ejecutándose eficazmente, y la cooperación para superar las consecuencias de la guerra siguió siendo una prioridad y un pilar importante de las relaciones entre los dos países, con muchos resultados tangibles, continuó.



En cuarto lugar, las dos partes continuaron coordinándose estrechamente en importantes mecanismos y foros multilaterales, así como llevando a cabo una cooperación sustantiva para abordar los problemas globales, dijo.



Además, en los temas donde hay diferencias, las dos partes seguirán fortaleciendo el diálogo con un espíritu franco y constructivo, teniendo en cuenta los intereses legítimos de cada uno, concluyó./.