Viceministro: Visita de To Lam abre una nueva fase en nexos Vietnam – Sri Lanka

Hanoi (VNA)- La visita de Estado a Sri Lanka del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 7 al 8 de mayo, tiene un significado diplomático especialmente importante, reflejando la consideración de Hanoi hacia Sri Lanka y la región del sur de Asia.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, recibió al presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayaka, líder del partido Frente de Liberación Popular (JVP), durante su visita de Estado a Vietnam y su participación en las celebraciones del Día de Vesak de las Naciones Unidas, en la tarde del 4 de mayo de 2025. Foto: VNA





Así lo afirmó el viceministro de Relaciones Exteriores del país indochino, Nguyen Manh Cuong, en declaraciones a la prensa con motivo de la visita.



Según el subtitular, se trata de la visita de más alto nivel de un líder vietnamita a Sri Lanka desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1970, contribuyendo a consolidar la amistad tradicional y estrechar los lazos entre los líderes y pueblos de ambos países.



Puntualizó que Sri Lanka y Vietnam tienen una larga relación de amistad. Ambos países se han apoyado mutuamente a lo largo de la historia en la lucha por la liberación nacional y la reunificación del país. En particular, durante su camino en la búsqueda de la independencia y sus actividades revolucionarias, el Presidente Ho Chi Minh visitó Sri Lanka en tres ocasiones, en los años 1911, 1928 y 1946.



En un contexto en el que Sri Lanka se está recuperando tras la crisis, la visita refleja la atención y solidaridad de Vietnam, reafirmando su acompañamiento a los países amigos tradicionales. Asimismo, se espera que este viaje genere un nuevo impulso y trace el marco de cooperación para la próxima etapa.



El viceministro Nguyen Manh Cuong señaló que Sri Lanka ocupa una posición estratégica en la ruta marítima del Océano Índico y representa un mercado potencial, abriendo oportunidades para impulsar la cooperación económica, comercial e inversionista, así como fortalecer la conectividad de las cadenas de suministro.



Además, ambos países buscan expandir la colaboración en los sectores marítimo, seguridad marítima, conectividad portuaria, cultura, turismo, budismo e intercambios populares.



En cuanto a la relación bilateral, el viceministro destacó que ambos países mantienen una amistad tradicional basada en un alto nivel de confianza política, con numerosos puntos en común en desarrollo y cultura. Se han establecido mecanismos de cooperación importantes y se han firmado numerosos acuerdos en áreas como agricultura y educación.



En el ámbito económico, aunque el comercio bilateral alcanza actualmente algo más de 200 millones de USD, el viceministro consideró que el margen de cooperación es muy amplio, conforme Sri Lanka se estabiliza y se recupera.



Vietnam espera aumentar el comercio, fomentar la inversión y apuntar a proyectos de gran escala de empresas vietnamitas en Sri Lanka en el futuro cercano. Asimismo, ambos países proyectan establecer vuelos directos para fortalecer la conectividad, impulsar el turismo y el intercambio comercial.



El viceministro Nguyen Manh Cuong expresó su confianza en que la visita se convertirá en un hito político importante, generando un nuevo impulso y abriendo una nueva fase en las relaciones bilaterales, con mayor confianza, cooperación profunda, sustancial y efectiva.



Subrayó, además, que junto con la visita a la India, el viaje a Sri Lanka reafirma la consideración de Vietnam por la región del sur de Asia y su determinación de promover la cooperación en pos de la paz, la estabilidad y el desarrollo común./.