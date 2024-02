Vicecanciller vietnamita asiste a la Séptima Conferencia del Océano Índico

Hanoi (VNA) – El viceministro permanente de Relaciones Exteriores, Nguyen Minh Vu, destacó la necesidad de construir una visión común hacia la estabilidad, la sostenibilidad y la conectividad entre mares y océanos, incluidos el Océano Índico, el Océano Pacífico y el Mar del Este, durante su intervención en la reciente séptima Conferencia del Océano Índico (COI) en Perth, Australia.

En la séptima Conferencia del Océano Índico (Fuente: Cancillería de Vietnam)



Para hacer realidad la visión, Nguyen Minh Vu propuso mantener el orden basado en reglas en el mar y garantizar el respeto y el cumplimiento del derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS); promover el papel de la diplomacia en la solución de disputas y desacuerdos en el mar por medios pacíficos basados en el derecho internacional, minimizando los riesgos de errores de cálculo y previniendo conflictos; y mejorar la cooperación marítima efectiva y práctica, incluso en la seguridad marítima, mantener la libertad de navegación y aviación, proteger el medio ambiente y el ecosistema marino y promover la economía azul.



También destacó el fuerte compromiso de la ASEAN de respetar el derecho internacional, abordar las disputas por medios pacíficos, no usar ni amenazar con usar la fuerza y respetar plenamente los procesos legales y diplomáticos, implementar la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar del Este (DOC) y construir un Código de Conducta (COC) sustantivo y efectivo de conformidad con la UNCLOS.



La conferencia, copresidida los días 9 y 10 de febrero por la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, y su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, atrajo la participación de líderes, altos funcionarios, investigadores y académicos de más de 30 países y organizaciones internacionales dentro y fuera de la región.



Los delegados compartieron diferentes perspectivas sobre el contexto regional y mundial, en las que destacaron la tendencia de una creciente conectividad e interdependencia entre regiones, mares y océanos, incluidos el Océano Índico, el Océano Pacífico y el Mar del Este; desafíos tradicionales y no tradicionales comunes, como el cambio climático, las actividades criminales transnacionales y las disputas territoriales que amenazan mares y océanos; y enormes implicaciones y consecuencias para el desarrollo económico, el entorno ecológico, el funcionamiento de las cadenas de suministro y los riesgos de conflicto si los países no trabajan juntos para hacer frente a estos desafíos.



En el marco del evento, el funcionario vietnamita sostuvo reuniones con el ministro de Relaciones Exteriores de Madagascar, el ministro de Estado para el Indo-Pacífico del Reino Unido, los viceministros de Relaciones Exteriores de Australia, Maldivas y Japón, y el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo y representantes de algunos países de la ASEAN.



En una reunión con Roger Cook, primer ministro del estado de Australia Occidental, el vicecanciller Nguyen Minh Vu pidió que continúe facilitando la integración de los vietnamitas que trabajan y estudian en el estado, y propuso procedimientos más rápidos de concesión de visas para empresarios, trabajadores calificados y estudiantes vietnamitas.



Las dos partes expresaron su satisfacción por la evolución positiva de las relaciones entre las localidades vietnamitas y Australia Occidental, en particular la apertura de una ruta aérea directa entre Ciudad Ho Chi Minh y Perth en enero de 2024 y una oficina de representación de inversiones y comercio de Australia Occidental en Ciudad Ho Chi Minh en marzo de 2023./.