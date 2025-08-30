Viaje del premier vietnamita a China reforzará la confianza mutua, afirma vicecanciller

Hanoi (VNA) – El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu, aseguró que la próxima visita del primer ministro Pham Minh Chinh a China contribuirá a profundizar los intercambios estratégicos y fortalecer la confianza mutua entre ambos países.



El viceministro permanente de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Minh Vu. Foto: VNA



El jefe de Gobierno participará en la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) 2025, que tendrá lugar en Tianjin, China, del 31 de agosto al 1 de septiembre, como invitado del país anfitrión, además de cumplir con otras actividades oficiales.



Al subrayar la importancia de este viaje, Nguyen Minh Vu destacó que las reiteradas invitaciones a líderes vietnamitas para asistir a cumbres ampliadas de organizaciones y foros en los que Vietnam no es miembro, como el G7, el G20, los BRICS y ahora la OCS, reflejan el alto reconocimiento de la comunidad internacional hacia el papel y la posición de Vietnam, así como el interés en escuchar sus perspectivas sobre seguridad, política y desarrollo a nivel regional y global.



La cumbre, añadió, será una ocasión para que los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros de la OCS, junto con invitados como Vietnam, intercambien propuestas concretas destinadas a fortalecer el diálogo, defender el multilateralismo y garantizar la estabilidad y la seguridad regionales, al tiempo que promueven un desarrollo sostenible, base esencial para la paz y el crecimiento a largo plazo en Asia y más allá.

Durante su estancia, el premier Pham Minh Chinh también mantendrá reuniones con líderes chinos, ministerios y empresas para impulsar la Asociación Estratégica Integral de Cooperación y la comunidad de futuro compartido Vietnam-China, con énfasis en la cooperación económica, comercial e inversionista, además de proyectos estratégicos de infraestructura.



Se prevé que las conversaciones con los dirigentes chinos permitan abordar las diferencias persistentes en las relaciones bilaterales, creando así un entorno pacífico y estable para el desarrollo del país.



También resaltó que, en los últimos años, gracias al impulso de las relaciones bilaterales, especialmente tras las visitas de alto nivel y la consolidación de la comunidad Vietnam-China, la cooperación entre ambos países ha avanzado con resultados tangibles y cada vez más efectivos.



Explicó que se mantienen de forma regular los contactos de alto nivel y los intercambios estratégicos, con frecuentes visitas mutuas y una interacción flexible a través de diversos canales, como correspondencia y encuentros en foros multilaterales. Los mecanismos de cooperación bilateral funcionan de manera fluida y abarcan desde el Comité Directivo para la Cooperación Bilateral hasta los marcos en comercio, inversión, defensa, seguridad y gestión fronteriza, con resultados cada vez más concretos.

En el ámbito económico, el comercio bilateral alcanzó en 2024 los 205.200 millones de dólares, un aumento del 19,3 % respecto al año anterior, según cifras vietnamitas. Solo en los primeros siete meses de 2025, el crecimiento superó el 21 %.



El turismo también mostró una fuerte recuperación, con China retomando el primer lugar como principal mercado emisor de visitantes a Vietnam: más de 3,1 millones de llegadas en los siete primeros meses, equivalente al 22,5 % del total de turistas internacionales.



Asimismo, la cooperación en infraestructura estratégica, como el sector ferroviario, ha registrado progresos notables, mientras que las exportaciones agrícolas vietnamitas a China continúan en ascenso. Solo las ventas de durián superaron los 3.000 millones de dólares en 2024, y otros productos clave también mantienen un flujo estable hacia el mercado chino.



Los intercambios culturales y sociales han sido particularmente dinámicos este 2025, declarado Año del Intercambio Humanístico Vietnam-China, en conmemoración del 75.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas.



Además, Nguyen Minh Vu afirmó que, tras este viaje, se esperan avances significativos en campos estratégicos como infraestructura, ciencia y tecnología, educación y formación, así como en áreas emergentes como la transición verde, la transformación digital y las redes 5G-6G./.