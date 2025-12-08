Ventas minoristas e ingresos por servicios en Vietnam crecen un 9,1 % en primeros 11 meses de 2025

Hanoi (VNA) – Una política de visados favorable y programas de estímulo efectivos impulsaron el crecimiento total de las ventas minoristas y los ingresos por servicios al consumidor en Vietnam, que aumentaron un 9,1 % en los primeros 11 meses de 2025. El turismo lideró este crecimiento, con un incremento del 19,9 % en los ingresos por viajes.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Según datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), dependiente del Ministerio de Finanzas, el sector comercial y de servicios se mantuvo estable en noviembre. Se estima que las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios al consumidor se mantuvieron en niveles similares al mes anterior y crecieron un 7,1 % interanual.



Las políticas favorables de visado, el impulso a las campañas de promoción turística y la realización de eventos de gran escala en todo el país han atraído un flujo sólido de visitantes internacionales a Vietnam.



En noviembre, el país recibió cerca de 1,98 millones de extranjeros, un 14,2 % más que en octubre y un 15,6 % más que en el mismo mes del año pasado. Entre enero y noviembre, el número de visitantes internacionales alcanzó los 19,15 millones, lo que representa un aumento del 20,9 % respecto al mismo período de 2024.

Los ingresos por turismo crecieron un 19,9 % en los primeros 11 meses, destacando el impacto positivo de las medidas de estímulo al consumo y la intensificación de la promoción turística.



La ONE indicó que los ingresos totales por ventas minoristas de bienes y servicios al consumidor alcanzaron casi 266 mil millones USD durante los primeros 11 meses del año, un incremento del 9,1 % en comparación con el mismo período del año anterior.



Otros servicios generaron alrededor de 27,7 millones USD, representando el 10,4 % de los ingresos totales y mostrando un crecimiento interanual del 11,2 %.



Los resultados reflejan que la demanda interna sigue siendo un motor clave del crecimiento económico. Con la llegada de la temporada alta de compras, turismo y festivales de fin de año, se espera un fuerte aumento de las ventas minoristas y los ingresos por servicios en diciembre, lo que contribuirá a sostener la recuperación y a impulsar el crecimiento del PIB durante todo 2025.



El Ministerio de Industria y Comercio, junto con las autoridades de Hanoi, está implementando el programa nacional de promoción "Gran Venta de Vietnam 2025" para impulsar la actividad comercial y fortalecer el mercado interno, con expectativas de dinamizar aún más el crecimiento en los próximos meses./.