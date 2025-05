Ventajas dobles de localidades deltaicas en Vietnam tras reorganización

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Tras la reorganización y fusión, la región del Delta del Mekong en Vietnam contará con seis unidades administrativas de nivel provincial, específicamente una ciudad y cinco provincias, que se espera aprovechen al máximo el potencial y las ventajas únicas de la región para acelerar su desarrollo.

Según el plan de reorganización administrativa a nivel provincial en todo el país, el suroeste del país tendrá seis provincias y ciudades: la provincia de Tay Ninh (fusión de Tay Ninh y Long An), Dong Thap (fusión de Dong Thap y Tien Giang), Vinh Long (fusión de Ben Tre, Vinh Long y Tra Vinh), An Giang (incorporación de Kien Giang a An Giang), Ca Mau (incorporación de Bac Lieu a Ca Mau) y la ciudad de Can Tho (fusión de Can Tho, Soc Trang y Hau Giang).

Las seis nuevas unidades poseen un potencial común: extensas y fértiles llanuras aluviales, principalmente en la cuenca del sistema del río Mekong y otros ríos como Vam Co y Soai Rap.

Cabe destacar que casi todas las nuevas localidades tienen acceso al mar. Las provincias de Dong Thap y Vinh Long, y la ciudad de Can Tho desembocan en el Mar del Este; An Giang, en el golfo de Tailandia; y Ca Mau, en ambos mares. La mayoría de las localidades costeras del Delta del Mekong han identificado la economía marítima como un sector clave. En particular, Ca Mau y Kien Giang están planificadas hasta 2030, con una visión hacia 2050, para convertirse en centros económicos marítimos nacionales.

La doctora Nguyen Thi Thuy Phuong, directora del Instituto de Aplicación de Ciencia, Tecnología y Capacitación del Mekong, analizó que el delta y el mar son ventajas dobles que las nuevas localidades de esa zona deben aprovechar al máximo. Esta combinación única incluye tierras agrícolas fértiles para una agricultura a gran escala, terrenos para el desarrollo industrial y de construcción, y una extensa costa que favorece la economía marítima.

La fusión de dos o tres localidades en una nueva provincia o ciudad requiere una renovación en los métodos de gestión y operación. Según expertos, el nuevo marco institucional debe ser flexible y promover un desarrollo equilibrado entre las áreas periféricas y centrales.

La planificación debe organizarse por regiones funcionales en lugar de mantener las antiguas divisiones administrativas. Las nuevas provincias podrían estructurarse en “triángulos de desarrollo”.

En el caso de la nueva Vinh Long, el centro podría ser la actual Vinh Long, con funciones administrativas, logísticas y de coordinación; la zona costera, correspondiente a Tra Vinh, se enfocaría en la industria de energías renovables, puertos y pesca; y la región agrícola y turística, representada por Ben Tre, conocida por sus cocoteros, se centraría en cultivos especializados, turismo rural, ecológico y agricultura, compartió Thuy Phuong.

La gestión adaptada al nuevo espacio de desarrollo también exige fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos tras la fusión y la optimización administrativa.

La combinación de las ventajas de cada localidad para crear una “doble ventaja – delta y mar” sentará las bases para cadenas de producción, suministro y logística a gran escala, fortaleciendo la competitividad, mejorando la calidad de los recursos humanos, atrayendo inversiones y promoviendo el desarrollo económico del Delta del Mekong, en sintonía con otras regiones del país./.