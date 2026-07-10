Venezuela siempre recordará la solidaridad pura de Vietnam

Caracas (VNA) - El Gobierno de Venezuela organizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Caracas una ceremonia de despedida al contingente de búsqueda y salvamento de Vietnam, tras culminar con éxito su misión humanitaria de apoyo ante el doble terremoto del pasado 24 de junio.

El canciller Yván Gil Pinto agradece el despliegue humanitario, las 45 toneladas de insumos y la donación de 300 mil dólares enviados por la nación asiática tras el desastre. (Foto: Embajada de Vietnam en Venezuela)

Al acto, efectuado el 9 de julio, asistieron el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil Pinto, la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Andrea Corao Faria, junto con altos mandos del Ministerio de la Defensa y otras autoridades del país sudamericano.

En su intervención, en nombre del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Gobierno, el pueblo venezolano y la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el canciller Yván Gil Pinto expresó su sincero y profundo agradecimiento al Partido, el Estado, el Gobierno y el pueblo de Vietnam, así como al secretario general del Partido Comunista y presidente To Lam, por el envío inmediato de la brigada humanitaria integrada por 124 efectivos de los ministerios de Defensa y de Seguridad Pública.

El jefe de la diplomacia venezolana enfatizó que, tras el desastre, Vietnam entregó con celeridad 45 toneladas de ayuda humanitaria para las zonas damnificadas y otorgó una asistencia financiera de emergencia de 300 mil dólares.

Según Gil Pinto, estos gestos tangibles constituyen un testimonio elocuente de la solidaridad internacional, la amistad tradicional y la lealtad mutua entre ambos pueblos, al tiempo que ratificó: “Venezuela siempre recordará la solidaridad pura y desinteresada de Vietnam”.

En declaraciones a la prensa local, el embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, afirmó que el despliegue del contingente responde a los lazos históricos bilaterales, la política exterior y la responsabilidad internacional de Vietnam, demostrando la capacidad y disposición del país asiático para unirse a la comunidad global ante desafíos y desastres humanitarios.

El diplomático añadió que esta decisión también emana de la tradición de apoyo mutuo del pueblo vietnamita, cuya empatía hacia las pérdidas de la nación suramericana sirvió de motor para que los rescatistas superaran la distancia geográfica y las adversas condiciones en el terreno para cumplir con su deber.

La participación de las fuerzas vietnamitas en las labores de mitigación del desastre recibió el máximo reconocimiento del Gobierno de Venezuela y una amplia cobertura por parte de los medios de comunicación y la prensa local.

A través de las redes sociales, los residentes de las áreas más afectadas, especialmente en la urbanización Playa Grande del estado La Guaira, manifestaron su gratitud hacia el cuerpo de rescatistas de Vietnam, destacando no solo sus labores de búsqueda y extracción de víctimas de entre los escombros, sino también la distribución directa de decenas de toneladas de alimentos y productos básicos a cientos de familias que perdieron sus hogares.

Por su parte, la prensa venezolana citó valoraciones de expertos que calificaron esta operación como una de las campañas humanitarias en el exterior más complejas y peligrosas jamás desplegadas por Vietnam.

La opinión pública local elogió la rápida adaptabilidad, el profesionalismo y la disciplina del contingente, proyectando la imagen de un Vietnam responsable, solidario y dispuesto a brindar una mano amiga a sus socios internacionales en momentos de dificultad./.