Venezuela homenajea a los equipos internacionales de rescate y agradece el apoyo de Vietnam

Caracas (VNA) - La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó el 3 de julio (hora local), en el estado de La Guaira, un acto de reconocimiento a las brigadas internacionales de rescate por su labor en las operaciones de búsqueda y salvamento tras el terremoto doble que azotó al país el pasado 24 de junio.



La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda al equipo de rescatistas vietnamitas durante la ceremonia celebrada en el estado de La Guaira el 3 de julio de 2026. (Foto: VNA)

Durante la ceremonia, Rodríguez agradeció la solidaridad y el respaldo brindados por gobiernos, organizaciones y equipos de rescate extranjeros en uno de los momentos más críticos para Venezuela. Destacó que la rápida llegada de estas misiones a las zonas devastadas llevó esperanza a la población y evidenció el compromiso de la comunidad internacional con la recuperación del país.



En ese contexto, y a través del embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My, la mandataria entregó una carta de agradecimiento y concedió la condecoración "Héroe de Venezuela" al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, como muestra de reconocimiento por el apoyo prestado por la nación asiática tras la catástrofe.



Al acto asistieron el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez Gómez; el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello; el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil; el secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), además de representantes del cuerpo diplomático y agregados militares acreditados en el país.



El terremoto doble del 24 de junio dejó más de 2.600 muertos, más de 12.600 heridos y severos daños en infraestructuras. El Gobierno venezolano continúa coordinando con las fuerzas internacionales las labores de asistencia humanitaria y la instalación de refugios temporales para la población afectada./.