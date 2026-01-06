Varias localidades de Vietnam registran crecimiento regional superior al 10% en 2025

Hanoi (VNA) - En 2025, numerosas localidades de Vietnam registraron un crecimiento económico destacado. Entre ellas, las provincias de Quang Ninh, Ninh Binh, Phu Tho y Bac Ninh, junto con la ciudad de Hai Phong, alcanzaron tasas de crecimiento del producto interno bruto regional (PIBR) de entre el 10,27% y el 11,89%, cifras muy superiores al promedio nacional.

En la rueda de prensa (Fuente: VNA)

Según la Oficina Nacional de Estadísticas, estas localidades comparten varios factores clave: estrategias de desarrollo alineadas con sus ventajas comparativas, una base relativamente sólida en los sectores industrial y de servicios, así como una aplicación eficaz de reformas institucionales. A ello se suma la mejora del entorno de inversión y negocios y el fortalecimiento de la eficiencia en la gestión y la administración pública.

El aprovechamiento de los recursos internos, combinado con la atracción y el uso eficiente de los flujos de inversión, en particular de la inversión extranjera directa (IED), ha generado un fuerte impulso al crecimiento del PIBR en dichas localidades.

En este contexto, Hanoi se situó en el puesto 16, con un crecimiento del PIBR del 8,16%, mientras que Ciudad Ho Chi Minh ocupó el lugar 21, con un 7,53%. Aunque no figuran entre las diez localidades con mayor crecimiento, ambas urbes, junto con Hai Phong, Dong Nai y Bac Ninh, continúan desempeñando un papel fundamental como pilares de la economía nacional. En conjunto, las cinco mayores economías locales aportaron el 55,4% del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional en 2025.

Hai Phong registró un crecimiento del 11,81%, contribuyendo con el 8,58% al aumento total del país y reafirmando su posición de liderazgo con un ritmo de expansión elevado y sostenido. Por su parte, Dong Nai alcanzó un incremento del 9,63%, con una contribución del 5,49%, lo que consolida su papel como un polo industrial clave del Sudeste. En tanto, Bac Ninh creció un 10,3%, ocupando el quinto lugar entre las 34 localidades, impulsada principalmente por el fuerte aumento -superior al 20 %- del sector de fabricación de productos electrónicos, computadoras y equipos ópticos.

Por regiones, el Delta del Río Rojo continuó siendo la principal fuerza motriz del crecimiento nacional, con un aumento del PIBR del 9,74% y una contribución del 36,41%, la más alta entre todas las regiones. Este desempeño pone de relieve el papel destacado de los grandes centros económicos, la industria de procesamiento y manufactura, así como de los servicios modernos, junto con el efecto de arrastre de localidades líderes como Hanoi, Hai Phong, Bac Ninh y Quang Ninh.

Las zonas montañosas del Norte registraron un crecimiento del 8,53% y aportaron el 7,77% al crecimiento nacional, mientras que varias localidades, entre ellas Thai Nguyen, Phu Tho, Bac Giang y Lao Cai, avanzaron gradualmente en la reducción de las brechas de desarrollo.

La región Centro-Norte alcanzó un crecimiento del 8,37%, con una contribución del 6,47%, impulsada por la industria de procesamiento y manufactura, el sector energético y la recuperación del turismo y los servicios.

Por su parte, las regiones Centro-Sur y Altiplanicie Occidental crecieron un 7,74%, contribuyendo con el 9,56%, asociadas al desarrollo de la industria de procesamiento, las energías renovables, la agricultura de alta tecnología y el turismo.

El Sudeste, la mayor región económica del país, registró un crecimiento del 7,98% y aportó el 31,40% al crecimiento nacional, con Ciudad Ho Chi Minh, Dong Nai y Binh Duong como principales locomotoras.

El Delta del Mekong aumentó un 7,24 %, con una contribución del 8,39 %, manteniendo un ritmo estable basado en la agricultura comercial, la industria de procesamiento agroalimentario y la logística intrarregional.

Al evaluar los resultados de 2025, la jefa de la Oficina Nacional de Estadísticas, Nguyen Thi Huong, señaló que, si bien la economía local muestra señales positivas de recuperación, persisten desafíos como las disparidades regionales, la calidad del crecimiento y su sostenibilidad. En muchas localidades, el dinamismo económico sigue dependiendo de sectores tradicionales, mientras que la innovación, la ciencia y la tecnología, así como los servicios de alto valor añadido, aún no se han consolidado como motores principales.

Según esta entidad, en los próximos años será necesario ajustar y asignar los recursos de manera más equilibrada, acelerar el desembolso de la inversión pública y promover nuevos ámbitos como la transformación digital y la economía verde, con el objetivo de reducir las brechas de desarrollo y mantener un crecimiento sostenible en todo el sistema económico local./.