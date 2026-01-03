Valoran participación de comunidad vietnamita en el extranjero en construcción de políticas

Praga (VNA) - La iniciativa de consultar a la comunidad vietnamita en el exterior sobre los borradores de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam representa un paso clave que evidencia la visión estratégica y la proactividad del Estado, al tiempo que refleja un enfoque renovador en la diplomacia popular y la política de gran unidad nacional.

En el seminario titulado "Vietnamitas en el extranjero ofrecen sugerencias para el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh". (Foto: VNA)

Así lo señaló Phan Kien Cuong, árbitro económico en Chequia, Eslovaquia y Viena, y subdirector del Centro de Consultoría para el Desarrollo Económico y Comercial de Vietnam (VICENDETI), en una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Praga.

Según Kien Cuong, esta iniciativa reafirma la posición del Partido y del Estado, que consideran a los vietnamitas en el extranjero “una parte inseparable de la comunidad nacional y un recurso clave para el desarrollo del país”.

La consulta se realiza dentro de un marco institucional formal, a través de conferencias directas, foros, representaciones vietnamitas en el extranjero, la Comisión Estatal para los vietnamitas en el exterior, plataformas en línea y asociaciones comunitarias, puntualizó.

El contenido no se limita a temas exteriores o comunitarios, sino que abarca áreas estratégicas como el desarrollo nacional, la construcción del Partido, la perfección institucional, la ciencia y la tecnología, la educación y la cultura.

El experto subrayó que los vietnamitas en el extranjero no son solo un grupo a movilizar, sino actores activos en la elaboración y crítica de políticas, aportando conocimientos, experiencia internacional y perspectivas multidimensionales.

Para Kien Cuong, la iniciativa transmite un mensaje claro: el Partido y el Estado siempre escuchan, valoran y facilitan la conexión de la diáspora con la Patria, fortaleciendo la confianza, aumentando la cohesión social, reduciendo brechas históricas y psicológicas, y despertando la responsabilidad y el orgullo nacional.

Miembros de la comunidad vietnamita en el extranjero, especialmente intelectuales, empresarios y expertos, participan activamente, estudiando documentos, enviando comentarios y asistiendo a seminarios, con interés en asuntos estratégicos y de largo plazo para el país.

Buscan aportar conocimientos y experiencia en gestión, ciencia y tecnología, innovación —especialmente en transformación digital, economía verde, salud, educación e industria tecnológica avanzada—, así como invertir, conectar mercados y expandir la presencia de productos vietnamitas en cadenas de valor global.

Muchas de estas opiniones reflejan un espíritu constructivo y un compromiso con un desarrollo sostenible, estabilidad jurídica y un entorno de inversión transparente, destacó.

El especialista enfatizó que la diáspora no solo responde en espíritu, sino que demuestra un compromiso real y sostenido con el desarrollo del país, convirtiéndose en un “recurso especial” cuyo aprovechamiento eficaz será clave para impulsar a Vietnam en esta nueva etapa./.