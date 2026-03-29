Valoración de propiedad intelectual impulsa la economía creativa en Vietnam

El Departamento de Ciencia y Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh organizó la conferencia para implementar el proyecto “Piloto de políticas para impulsar la comercialización y acelerar la transferencia de resultados de investigación y activos de propiedad intelectual generados con el presupuesto estatal hacia la producción y los negocios”. (Fuente: VNA)

La entrada en vigor, el próximo 1 de abril, de la Ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Propiedad Intelectual marca un paso decisivo para el desarrollo de la economía creativa en Vietnam. La normativa establece un marco jurídico para la valoración de los activos de propiedad intelectual, fomenta su comercialización y permite a las empresas, especialmente a las startups, aumentar su valor y ampliar sus operaciones.

Sin embargo, uno de los principales obstáculos actuales es la escasez de especialistas en valoración profesional. Según Tran Le Hong, subdirector del Departamento de Propiedad Intelectual, aunque el marco legal se ha ampliado, el país todavía carece de organizaciones intermediarias suficientemente capacitadas, bases de datos comparativas y estándares unificados de valoración, lo que limita la explotación económica de estos activos.

A nivel internacional, la valoración de activos de propiedad intelectual se realiza generalmente mediante tres métodos: ingresos, mercado y costos. Todos requieren la intervención de expertos altamente cualificados para garantizar objetividad y precisión. Para superar la limitación de recursos humanos, el Departamento ha reforzado la cooperación con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), implementando programas de formación y estandarización profesional que fortalecen las capacidades del personal nacional.

Los delegados visitan la Exposición de Licencias y Creatividad de Vietnam. (Fuente: VNA)

La explotación de estos activos también conlleva riesgos. Los títulos de protección pueden ser anulados o vulnerados, y la falta de interconexión de datos entre las entidades competentes dificulta la consulta y verificación. Además, Vietnam carece de instrumentos de mitigación de riesgos, como seguros para préstamos respaldados por activos de propiedad intelectual o mecanismos específicos de garantía crediticia.

Expertos señalan la necesidad de perfeccionar el sistema jurídico, desarrollar una base de datos nacional sobre el valor de estos activos, establecer estándares de valoración transparentes y fortalecer los mecanismos de apoyo a las empresas. Asimismo, recomiendan que las compañías gestionen proactivamente sus activos desde su creación, vinculándolos con estrategias de comercialización.

Luu Hoang Long, director del Departamento de Propiedad Intelectual, destaca que la reducción de los plazos de tramitación de solicitudes de propiedad industrial y la mejora de los procesos de evaluación contribuirán a proteger mejor los derechos, facilitar la transferencia de tecnología y fortalecer la competitividad empresarial.

En el contexto de la economía del conocimiento, la valoración y explotación eficiente de los activos de propiedad intelectual no solo aumenta el valor empresarial, sino que también impulsa el crecimiento sostenible de la economía creativa en Vietnam./.