V-Green invierte más de 384 millones de dólares en desarrollo de megaestaciones de carga

Ciudad Ho Chi Minh se centra en el desarrollo de infraestructura para estaciones de carga e intercambio de baterías para vehículos eléctricos. (Foto: VNA)

V-Green, una empresa que desarrolla una red global de recarga de vehículos eléctricos, anunció hoy su plan de invertir 10 mil millones de VND (384,6 millones de dólares) para instalar 99 megaestaciones de carga en todo Vietnam durante el 2026.



Las megaestaciones estarán ubicadas a lo largo de las principales rutas nacionales y provinciales en 34 provincias y ciudades, con una distancia adecuada para satisfacer las necesidades de movilidad interprovincial y a nivel nacional de los usuarios de vehículos eléctricos, especialmente los clientes de VinFast.



Cada estación contará con hasta 100 pistolas de carga de 150 kW de potencia, lo que permitirá atender a 100 vehículos eléctricos al mismo tiempo, con un tiempo de carga rápida de solo unos 15 minutos.



Lo más destacado es que todo el sistema utilizará energía limpia proveniente de la energía eólica y solar, almacenada a través de sistemas de baterías (BESS) desarrollados por VinFast. Este modelo no solo mejora la comodidad para los usuarios, sino que también contribuye a la reducción de las emisiones de carbono, apoyando el objetivo de Vietnam de alcanzar cero emisiones netas para 2050.



Según los líderes de V-Green, el sistema de megaestaciones ayudará a satisfacer la creciente demanda de carga de vehículos eléctricos en viajes largos, incluso durante los períodos pico, brindando tranquilidad a los usuarios.



Se prevé que el proyecto esté mayormente terminado a finales de este año, para satisfacer la creciente demanda del mercado de vehículos eléctricos. Anteriormente, V-Green había planificado 150.000 puntos de carga para finales de 2025 y continuará expandiendo su red, con un enfoque en el desarrollo de megaestaciones de carga y sistemas de intercambio de baterías para motocicletas eléctricas./.