Universidades vietnamitas logran récord en ranking mundial de desarrollo sostenible

Diseño del proyecto UEH Nexus Campus Nha Trang de la Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA

Un total récord de 17 instituciones de educación superior de Vietnam ingresaron en la Clasificación de Impacto Sostenible 2026, publicada por la organización británica Times Higher Education (THE), lo que marca la mayor presencia histórica del país indochino en este listado global que evalúa la contribución de los centros de enseñanza a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.



La Universidad de Economía de Ciudad Ho Chi Minh encabezó el grupo nacional al escalar cerca de 200 posiciones hasta situarse en el rango 101-200 a nivel mundial, con una puntuación destacada de 89 sobre 100. Además, se convirtió en una de las pocas instituciones en aportar evidencia completamente documentada para los 17 ODS.



Por su parte, la Universidad FPT y la Universidad Nguyen Tat Thanh se ubicaron conjuntamente en el grupo 201-300 a nivel global. En el indicador específico de Educación de Calidad (ODS 4), la Universidad FPT alcanzó el puesto 87 mundial, liderando entre las instituciones vietnamitas en ese criterio.



La Universidad Phenikaa registró uno de los avances más significativos, al ascender del rango 1.001-1.500 al grupo 401-600 en solo un año, mientras que la Universidad Lac Hong pasó del segmento superior a 1.500 al rango 801-1.000.



Este ranking internacional no evalúa únicamente la reputación investigadora tradicional, sino el impacto real de las instituciones en los ODS de las Naciones Unidas a través de cuatro pilares: investigación, gestión de recursos, servicio comunitario y enseñanza, siendo el ODS 17 (alianzas para lograr los objetivos) un requisito obligatorio.



Este enfoque metodológico genera un marco competitivo más amplio para universidades de Vietnam y la región. En total, el bloque de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) aportó 352 instituciones de más de 1.650 clasificadas en total. Las cuatro economías más pobladas del Sudeste Asiático -Indonesia, Filipinas, Vietnam y Tailandia- concentran cerca del 20% de los centros incluidos en este listado de impacto.



Sin embargo, en la Clasificación Mundial de Universidades de la misma entidad, la cual se priorizan la investigación y las citas académicas, la participación regional desciende al 4%. En esta edición, 25 universidades de la ASEAN lograron entrar en el Top 200 del ranking de impacto, mientras que en la clasificación global tradicional ninguna institución del bloque alcanzó ese nivel.



A nivel global, la Universidad de Manchester (Reino Unido) puso fin a la racha de cuatro años de liderazgo de la Universidad Western Sydney (Australia).



No obstante, los principales cambios de la edición 2026 no se observaron en la cima, sino en la distribución general de posiciones, ya que los países de altos ingresos retuvieron solo 34 de los 50 primeros puestos, frente a 39 en la edición anterior, lo que refleja una mayor dispersión del desempeño institucional hacia economías emergentes.



Al analizar los resultados de la presente edición, la primera secretaria encargada de educación de la Embajada de Vietnam en el Reino Unido, Dao Thi Hong, señaló que este ranking introduce un nuevo paradigma basado en los ODS, pasando de compromisos declarativos a la medición basada en evidencias concretas.



Según la diplomática, este sistema de evaluación prioriza la contribución social real por encima del potencial financiero de cada institución, obligando a las universidades a salir de su tradicional rol académico cerrado.



Asimismo, advirtió que Vietnam enfrenta tanto una oportunidad de avance como el riesgo de rezago, por lo que el sistema universitario del país debe digitalizar y estandarizar urgentemente sus datos sobre impacto social, convirtiendo estas actividades en una ventaja competitiva clave para su inserción en el entorno académico global./.