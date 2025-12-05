UNESCO reconoce a Hanoi como miembro de la “Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje”

París (VNA) – La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) anunció la lista de 72 ciudades de 46 países reconocidas como miembros de la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, y entre ellas se encuentra la capital de Vietnam, Hanoi.

Estudiantes de Hanoi participan en una actividad organizada en el marco de la Semana del Aprendizaje Permanente de 2024. (Foto: VNA)

La adhesión a la Red constituye un reconocimiento internacional a los esfuerzos sostenidos y creativos de Hanoi para construir una sociedad del aprendizaje integral, en la que toda la población tenga oportunidades de aprendizaje permanente, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico sostenible, inclusivo e innovador.

Este logro refleja la estrecha coordinación entre el Comité Popular de Hanoi, la Comisión Nacional de la UNESCO de Vietnam, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y Formación, la Delegación Permanente del país indochino ante la UNESCO, expertos y científicos nacionales e internacionales, así como la contribución de los habitantes de la capital.

El viceministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO de Vietnam, Ngo Le Van, afirmó que este reconocimiento constituye un paso importante en la implementación de las políticas del Partido y del Estado en materia de fomento del aprendizaje permanente y construcción de una sociedad del aprendizaje.

Recordó las palabras del secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, quien subrayó que el aprendizaje a lo largo de la vida es una exigencia urgente para que cada ciudadano, especialmente los cuadros y funcionarios, pueda cumplir sus responsabilidades en la nueva etapa, con valentía para pensar, hablar, actuar y asumir responsabilidades por el bien común.

La embajadora y jefa de la Delegación Permanente de Vietnam ante la UNESCO, Nguyen Thi Van Anh, aseguró que la decisión de la UNESCO es motivo de alegría para Hanoi y para todo el país, y marca un nuevo avance en las excelentes relaciones de cooperación entre Vietnam y esa agencia de Naciones Unidas.

La Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, creada en 2013, constituye una plataforma de cooperación internacional que facilita el intercambio de experiencias y buenas prácticas en políticas que promuevan la educación de calidad y el aprendizaje permanente.

Con las nuevas incorporaciones, la Red cuenta ahora con 425 ciudades miembros de 91 países. Una “ciudad del aprendizaje” es una entidad que ha aplicado con éxito políticas en favor del aprendizaje permanente para toda su población y se compromete seguir implementándolas.

La participación de Hanoi en la Red abre mayores oportunidades para intercambiar conocimientos y experiencias con otras ciudades miembros, además de facilitar la atracción de inversiones y la ampliación de la cooperación internacional en educación, cultura e innovación. La capital vietnamita aspira a convertirse en un modelo de sociedad del aprendizaje y en un punto destacado de la región en este ámbito.

Antes de Hanoi, las ciudades de Sa Dec y Cao Lanh en la provincia de Dong Thap, la ciudad de Vinh en la provincia de Nghe An, la urbe de Son La en la homónima provincia y Ciudad Ho Chi Minh ya habían sido reconocidas como miembros de la Red. De este modo, Vietnam cuenta actualmente con seis ciudades integradas en la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje./.