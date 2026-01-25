UNESCO brinda asistencia a Vietnam para proteger patrimonio cultural tras desastres naturales

El director general de la UNESCO, Khaled El-Enany. (Fuente: VNA)

La UNESCO anunció recientemente un paquete de asistencia de emergencia valorado en aproximadamente 740 mil dólares para ayudar a Vietnam a proteger su patrimonio cultural y sostener la educación en las zonas gravemente afectadas por las fuertes tormentas que azotaron el país en noviembre de 2025.



“Los tifones Wipha, Bualoi y Matmo dejaron un saldo devastador, con cientos de personas muertas o heridas, cientos de miles de viviendas dañadas y alrededor de 10 mil escuelas afectadas en todo el país. En respuesta a esta situación, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) está desplegando asistencia específica para ayudar a los socios nacionales y locales a estabilizar los bienes del patrimonio cultural y restablecer la continuidad del aprendizaje para niños y jóvenes”, señaló la organización en un comunicado.



Al referirse al programa de apoyo, el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany, subrayó que los desastres naturales ponen de manifiesto la urgente necesidad de reforzar la resiliencia frente a los riesgos relacionados con el cambio climático.



Asimismo, reafirmó el compromiso de la UNESCO de acompañar al Gobierno y al pueblo de Vietnam en la salvaguardia del patrimonio, la garantía de la continuidad educativa y el respaldo a los esfuerzos de recuperación, basados en el conocimiento, la solidaridad y la sostenibilidad, con el objetivo de transformar esta adversidad en oportunidades para construir comunidades más seguras y mejor preparadas.

Limpian las zonas inundadas de la Ciudadela Imperial de Hue el 29 de octubre de 2025. (Fuente: VNA)

En el ámbito cultural, y en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Vietnam y las autoridades locales, la UNESCO está llevando a cabo evaluaciones técnicas e implementando medidas de protección de emergencia en los Sitios del Patrimonio Mundial de Hue y Hoi An, así como en otros espacios culturales afectados por tormentas e inundaciones.



Estas acciones cuentan con el apoyo del Fondo de Emergencia para el Patrimonio y del Fondo del Patrimonio Mundial, y se desarrollan bajo un enfoque integrado y basado en el riesgo, orientado a reforzar la preparación y a salvaguardar tanto el patrimonio tangible como el intangible, incluidas las tradiciones locales y los sistemas de conocimientos indígenas.



En el sector educativo, en las provincias septentrionales de Cao Bang y Lang Son, la UNESCO se concentra en la restauración de espacios seguros de aprendizaje y orientación, la reposición de equipos esenciales y la provisión de apoyo psicosocial a estudiantes y docentes. Se presta especial atención a las comunidades vulnerables y a las minorías étnicas, con el propósito de que las escuelas puedan reanudar las actividades educativas de manera segura e inclusiva.



Además, con financiación de Japón, la UNESCO impulsará actividades de reducción y mitigación del riesgo de desastres en la provincia de Nghe An, que incluyen evaluaciones de riesgos, apoyo a los sistemas de alerta temprana y medidas para mejorar la seguridad escolar. Estas iniciativas complementan la respuesta de emergencia inmediata y contribuyen al fortalecimiento de la resiliencia a largo plazo en las zonas propensas a desastres.



Junto a estas medidas urgentes, la UNESCO indicó que continúa trabajando estrechamente con sus Estados miembros y socios para movilizar recursos adicionales que permitan ampliar los esfuerzos de recuperación y resiliencia en los ámbitos de la cultura y la educación en Vietnam./.