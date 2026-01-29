París (VNA) - La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) saludó la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo cultural del país, reconociéndola como un documento estratégico que sitúa a la cultura como un pilar fundamental del desarrollo sostenible.





UNESCO aplaude resolución vietnamita sobre desarrollo cultural. Captura de la pantalla (Foto: VNA)



En un mensaje publicado en su sitio web, la UNESCO destacó que la resolución, emitida justo antes del XIV Congreso Nacional del Partido, refleja un cambio crucial en el pensamiento de desarrollo. La cultura ya no se considera solo un campo complementario, sino uno de los cuatro pilares igualitarios del desarrollo sostenible, junto a la economía, la sociedad y el medio ambiente.



La organización señaló que esta visión está alineada con sus esfuerzos por convertir a la cultura en un Objetivo de Desarrollo Sostenible independiente en la agenda global post-2030.



La UNESCO subrayó que el documento proporciona una hoja de ruta política para una reforma estructural en el ámbito cultural, dirigida a movilizar recursos sociales, impulsar la economía creativa y proteger la diversidad cultural. En un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, la organización valoró que Vietnam identifique a la cultura como un “regulador sistémico” para un desarrollo rápido y sostenible, contribuyendo así a los esfuerzos globales por fortalecer la paz.



Al priorizar los valores humanísticos, centrarse en las personas y preservar la identidad cultural, Vietnam está promoviendo un enfoque de desarrollo que aprovecha sus fuerzas internas mientras se integra proactivamente a nivel internacional, afirmó la UNESCO.



Reiteró su compromiso de continuar cooperando con Vietnam para materializar esta visión y ratificó el papel clave de la cultura como motor clave de equidad, prosperidad y cohesión social a nivel mundial.



La embajadora Nguyen Thi Van Anh, jefa de la misión permanente de Vietnam ante la UNESCO, expresó su satisfacción por este gesto. Subrayó que demuestra la creciente atención, consideración y alto aprecio de la organización por las orientaciones de desarrollo trazadas por el Partido Comunista de Vietnam en la nueva etapa, incluidas las estrategias del XIV Congreso Nacional.



El hecho de que la UNESCO acoja con satisfacción esta resolución muestra claramente que valora esta nueva y sumamente importante política de Vietnam en el campo cultural, afirmó la diplomática.



Agregó que esto evidencia que la UNESCO reconoce el papel, la posición y el prestigio de Vietnam, así como sus contribuciones a la cultura dentro del organismo, incluida la promoción del diálogo intercultural, la preservación del patrimonio y la protección de la diversidad cultural.



La embajadora recordó la iniciativa de Vietnam que condujo a la aprobación por parte de la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2025 de una resolución para recomendar a la Asamblea General de la ONU considerar el lanzamiento de un “Decenio Internacional de la Cultura para el Desarrollo Sostenible”./.