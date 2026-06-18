UNESCO acoge celebración de 950 años de Quoc Tu Giam y lazos con Vietnam

París (VNA)- El programa cultural “Dao Hoc” (tradición del aprendizaje), celebrado en la sede de la UNESCO en París con motivo del 950.º aniversario de la fundación de Quoc Tu Giam —la primera universidad nacional de Vietnam— y del 50.º aniversario de las relaciones entre Hanoi y ese ente de las Naciones Unidas, contribuyó a difundir entre la comunidad internacional los valores del Templo de la Literatura, así como el legado de Thang Long–Hanoi, una capital con más de mil años de historia e identidad cultural.

El viceministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO en Vietnam, Ngo Le Van, interviene en la cita (Foto: VNA)





La actividad fue organizada por la Comisión Nacional de la UNESCO en Vietnam, en coordinación con el Comité Popular de Hanoi y la Misión Permanente de Vietnam ante dicho organismo. El evento reunió a más de 200 participantes, incluidos ministros, jefes de delegación de los países asistentes a la Asamblea General de los Estados Partes de la Convención de 2003, embajadores y representantes de más de un centenar de Estados miembros de la UNESCO, además de numerosos invitados internacionales.



En su intervención inaugural, el viceministro de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión Nacional de la UNESCO en Vietnam, Ngo Le Van, destacó que el complejo del Templo de la Literatura (Van Mieu - Quoc Tu Giam) en Hanoi constituye uno de los símbolos más emblemáticos de la identidad cultural vietnamita.



Con casi mil años de historia, este sitio refleja los valores profundamente arraigados de amor por el aprendizaje, respeto hacia los maestros, reconocimiento del talento y la convicción de que la educación, el conocimiento y el desarrollo humano son pilares fundamentales para la prosperidad sostenible de cualquier nación.



Asimismo, subrayó que las 82 estelas de los doctores, inscritas por la UNESCO en el Programa Memoria del Mundo como Patrimonio Documental, han convertido al Templo de la Literatura en un referente cultural de Hanoi y Vietnam ante la comunidad internacional.



Apuntó además que, junto con la Ciudad Imperial de Thang Long, el Templo de la Literatura representa un ejemplo sobresaliente de la fructífera cooperación entre Vietnam y la UNESCO en materia de preservación y promoción del patrimonio. Ambos sitios históricos, situados en el corazón de Hanoi, transmiten al mundo un mensaje claro: la cultura y la educación constituyen los cimientos de la paz, el desarrollo sostenible y el futuro de la humanidad.



Con motivo del 50.º aniversario de las relaciones entre Vietnam y la UNESCO, el vicecanciller ratificó que la asociación entre ambas partes se desarrolla con fuerza constante, adquiriendo un carácter cada vez más integral, sustancial y efectivo.



Vietnam continuará potenciando la cultura como una fuerza interna, conservando y promoviendo el valor de sus patrimonios, al tiempo que contribuirá activamente a los intercambios culturales, la cooperación multilateral y los objetivos comunes de la UNESCO, prometió.

El asistente del director general de la UNESCO para la cultura, Nayef Al-Fayez, valoró el significado especial del Templo de la Literatura, al considerarlo un testimonio vivo de la larga tradición de Vietnam en la puesta en valor del conocimiento, la educación y el ámbito académico.



Los valores que representa el Templo de la Literatura poseen un vínculo profundo con la misión de la UNESCO de promover la educación, proteger y revalorizar el patrimonio, e intensificar el diálogo entre los pueblos, subrayó.



En la ocasión, los delegados tuvieron la oportunidad de disfrutar de un programa artístico especial, que incluyó una exposición, música, desfiles de Ao Dai (túnica tradicional vietnamita) y artes escénicas.



El programa también reservó un espacio para actividades experimentales de interacción con el patrimonio y para la degustación de la gastronomía de Hanoi y de otras regiones, permitiendo a los invitados internacionales percibir de manera directa el valor de la cultura, el conocimiento y el patrimonio de Vietnam./.