Unen manos para aliviar dolores causados por Agente Naranja/Dioxina

Hanoi (VNA) - El 10 de agosto de 1961, el ejército estadounidense llevó a cabo la primera misión de rociado de lo que se denomina “agente defoliante” o “agente de desmonte” en el sur de Vietnam, dando inicio a una guerra química que duró 10 años, con aproximadamente 80 millones de litros de sustancias tóxicas dispersadas.



Como consecuencia, más de 4,8 millones de vietnamitas fueron expuestos a la sustancia química, mientras que los hijos, nietos y bisnietos de otros tres millones de personas todavía sufren las afectaciones a pesar de que la guerra acabó hace casi medio siglo.



Cientos de miles de personas fallecieron y otras cientos de miles luchan cada día contra enfermedades graves debido al agente naranja. La Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina de Vietnam ha presentado varias demandas contra los responsables para buscar justicia para las víctimas.



Mantenerse firme en la lucha por la justicia



El 25 de julio pasado, Tran To Nga, representante de las víctimas de agente naranja en Vietnam, quien demandó a 14 empresas que fabricaron o vendieron Agente Naranja al ejército estadounidense durante la guerra, tuvo una conversación con la prensa. Ella fue reportera de la Agencia Informativa de Liberación y también víctima de este agente químico.



En el encuentro, Tran To Nga compartió su difícil trayectoria de más de 10 años en la búsqueda de justicia para las víctimas. En 2013, el Tribunal de Ervy de Francia aceptó su demanda contra 26 empresas químicas estadounidenses que proporcionaron esa sustancia tóxica al ejército de Estados Unidos para el uso en la guerra en Vietnam.



Para abril de 2014, el Tribunal de Ervy inició su primera audiencia con la presencia de 19 empresas. Luego de 19 audiencias preliminares, en 2021, el Tribunal desestimó la demanda de Tran To Nga por falta de jurisdicción. Ella, junto con abogados voluntarios, apeló la decisión, afirmando que continuará con esta lucha hasta el final, considerándola la última batalla de su vida.



La demanda es especial y única porque ella tiene doble nacionalidad, francesa y vietnamita, lo que la habilita para representar a las víctimas del Agente Naranja en Vietnam. Cientos de personas han asistido y apoyado a Tran To Nga durante las audiencias.



El 7 de mayo de 2024, el Tribunal de Apelación de París abrió una audiencia sobre el caso y se espera que emita un fallo el 22 de agosto próximo. El enfoque del juicio es determinar si las empresas químicas tienen o no "inmunidad".



Según Tran To Nga, el camino para buscar la justicia para las víctimas de agente naranja es muy largo y difícil. Aunque no sabe cuándo ni cómo terminará, ella y sus compañeros de lucha se mantienen "persistentes, valientes, esperanzados y decididos".



Además de exigir que las empresas químicas asuman la responsabilidad por sus acciones, ella desea que el mundo entero conozca las graves consecuencias del Agente Naranja/Dioxina que afectan a millones de víctimas en Vietnam y los crímenes cometidos por estas empresas químicas. Ella y sus compañeros están logrando este objetivo a medida que más personas en todo el mundo conocen y apoyan su lucha.



En Suiza, el Partido de los Trabajadores expresó su solidaridad con Tran To Nga. En Francia, miles de connacionales y amigos se reunieron en la Plaza de la República en París el 4 de mayo de 2024 para mostrar su apoyo a ella y a las víctimas del agente naranja de esa sustancia nociva, quienes no están solas, ya que la verdad y la justicia están de su lado.



Unen las manos para aliviar el dolor del agente naranja



Al comprender el dolor físico y espiritual de las víctimas de agente naranja y sus familias, el Partido Comunista y el Estado de Vietnam siempre presta atención y asigna fondos para proporcionar subsidios mensuales, atención médica y rehabilitación a los perjudicados. Al mismo tiempo, muchas organizaciones, entidades benéficas y la comunidad local también participan en actividades de agradecimiento, apoyo y asistencia.



El 16 de julio pasado en Hanoi, la Asociación de Víctimas de Agente Naranja/Dioxina de Vietnam, el Portal humanitario nacional y la aplicación caritativa MB lanzaron el programa "Unidos para aliviar el dolor del agente naranja 2024" con el tema "Iluminar el futuro".

El teniente general Nguyen Huu Chinh, presidente de la Asociación a nivel nacional, informó que durante el 2023 se recaudaron más de 87 mil dólares para los afectados, incluyendo fondos restantes de 2022.



Durante el pasado, la Asociación construyó 14 casas por un valor de 37 mil dólares, entregó regalos a cerca de 600 víctimas por valor de casi 22,6 mil dólares y apoyó el cuidado de las víctimas en el Centro de Protección Social con cerca de 5,6 mil dólares.



El mayor general Tran Ngoc Tho, presidente de la Asociación de Víctimas de Agente Naranja/Dioxina en Ciudad Ho Chi Minh, compartió que el aniversario 62 del Día del Desastre naranja constituye una ocasión para que todos reconozcan su responsabilidad y apoyen a las víctimas tanto material como espiritualmente.



Actualmente esa organización en la sureña ciudad está implementando el proyecto de Aldea Naranja con un área de 50 mil m2 para cuidar, nutrir y capacitar a los damnificados del agente naranja.



Con motivo del Día de las Víctimas del Agente Naranja, la Asociación organizó un evento de caminata en el Parque Cultural Dam Sen con la participación de más de cinco mil personas.



En la provincia de Tien Giang, en los primeros seis meses de 2024, las asociaciones han recaudado más de 437 mil dólares para entregar 26 mil 137 paquetes de regalos, 40 sillas de ruedas, construir nueve casas naranjas y cuidar a 372 víctimas.



La provincia de Soc Trang también ha apoyado a los dañados con un valor total de más de 378 mil dólares, construyendo 16 casas y entregando más de 16 mil paquetes de regalos en 2024.



Las víctimas del agente naranja a menudo enfrentan dificultades de salud y financieras y no pueden trabajar como personas normales. Gracias al apoyo de la comunidad, se puede aliviar su dolor y mejorar su vida./.