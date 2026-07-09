Ninh Binh, Vietnam (VNA) - La Asociación de Turismo de Vietnam, en coordinación con el Comité Popular de la provincia norteña de Ninh Binh, organizó hoy la ceremonia de entrega de los premios VITA Awards 2026 para reconocer los logros destacados en la gestión, promoción, desarrollo de destinos, creación de productos y transformación digital del sector.

Un total de 106 organizaciones reciben los premios VITA Awards 2026 (Foto: VNA) El evento busca honrar la innovación y la competitividad de las localidades, empresas y organizaciones en la nueva etapa de desarrollo de la industria del ocio.

Al intervenir en el acto, la vicepresidenta permanente de la Asociación de Turismo de Vietnam, Cao Thi Ngoc Lan, enfatizó que esta es la primera edición del galardón, diseñado bajo un esquema profesional, objetivo y transparente.

La funcionaria señaló que el premio tiene como propósito enaltecer a las entidades que realizaron aportes excepcionales al turismo nacional en el último año, promoviendo la innovación, la transición verde, la transformación digital y el turismo responsable.

Asimismo, adelantó que la asociación perfeccionará los criterios de selección en las próximas ediciones basándose en los pilares fundamentales del sector: verde, digital, creativo, identidad, calidad y responsabilidad.

Por su parte, el director del Departamento de Turismo de Ninh Binh, Bui Van Manh, afirmó que los galardones ratifican los valores centrales de profesionalismo y sostenibilidad del turismo vietnamita.

El funcionario reafirmó el compromiso de la provincia de acompañar a la comunidad empresarial mediante la mejora del entorno de inversión, el desarrollo de infraestructura sincrónica, la reforma administrativa y el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional para consolidar a Ninh Binh como un destino de primer orden.

A su vez, el subdirector de la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, Pham Van Thuy, felicitó a los premiados y destacó que el país se consolida como un destino seguro y atractivo gracias a la diversificación de sus productos y a una política de visados flexible.

El funcionario subrayó que la industria turística mantiene una dinámica de crecimiento positivo que sirve de base para alcanzar la meta de recibir a 25 millones de visitantes internacionales en el presente año 2026, contribuyendo de manera directa al crecimiento económico de dos dígitos de la nación del Sudeste Asiático.

En esta edición, el Comité Organizador otorgó un total de 106 galardones distribuidos en nueve categorías principales, entre las que destacan: Órgano de gestión estatal local con políticas de desarrollo más innovadoras en 2025, Mejor aldea turística de 2025, Destinos y parques turísticos líderes, Productos turísticos más creativos, Empresas de viajes líderes, y Establecimientos de alojamiento y servicios gastronómicos de vanguardia.

Bajo el lema "Honrar valores - Difundir marcas - Conectar el desarrollo", los VITA Awards 2026 se consolidan no solo como un espacio de reconocimiento institucional, sino también como un foro de conectividad para el intercambio de experiencias exitosas entre las autoridades de gestión, las localidades y los socios nacionales e internacionales, elevando el posicionamiento del turismo de Vietnam en el mapa global./.