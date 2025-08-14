Un nuevo impulso para las minorías étnicas y las regiones montañosas de Vietnam

Hanoi (VNA) – El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, presidió hoy la conferencia nacional de evaluación de la fase 2021-2025 del Programa Nacional de Objetivo para el Desarrollo Socioeconómico de las zonas habitadas por minorías étnicas y las regiones montañosas.

El primer ministro Pham Minh Chinh anima a Mua A Thi, quien salvó a 90 aldeanos de la aldea Hang Pu Xi, comuna de Xa Dung, provincia de Dien Bien, del desastre de las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en la madrugada del 1 de agosto. Foto: Duong Giang-VNA



El evento, organizado en formato híbrido, se llevó a cabo en la sede del Gobierno y mediante videoconferencia con 34 ciudades y provincias del país. También permitió definir las orientaciones para el período 2026-2030.



El jefe del Gobierno destacó el profundo carácter humanista de este Programa, al tiempo que señaló limitaciones relacionadas con una implementación dispersa y poco coherente.

Llamó a una evaluación completa de los resultados y dificultades, a un cambio de mentalidad, al fortalecimiento de la descentralización, a una asignación focalizada de recursos, a la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como a una estrecha cooperación entre el Estado, las empresas y las comunidades locales para mejorar las condiciones de vida.



Vietnam cuenta con 53 etnias minoritarias, con un total de 14,4 millones de personas y repartidas en aproximadamente tres cuartas partes del territorio. Estas regiones, ricas en potencial (agricultura, silvicultura, turismo), aún enfrentan dificultades como infraestructuras insuficientes, altos índices de pobreza y acceso limitado a servicios básicos.



Con un presupuesto de más de 5,7 mil millones de dólares para el período 2021-2025, el Programa Nacional de Objetivo incluye diez proyectos principales que abarcan aspectos como la resolución de necesidades de tierras y viviendas, tierras de producción y agua potable; la planificación y reorganización de zonas residenciales; el desarrollo sostenible de la producción agrícola y forestal; la inversión en infraestructura esencial; la mejora de la educación y los recursos humanos; la preservación cultural; la atención sanitaria; la promoción de la igualdad de género y el apoyo a mujeres y niños.



Entre los principales resultados se incluyen la asignación de tierras y viviendas a decenas de miles de hogares, acceso a agua potable para cientos de miles de personas, protección contractual de más de 1,4 millones de hectáreas de bosques, construcción o renovación de miles de obras viales, eléctricas, sanitarias y escolares, así como la formación profesional de más de 115.000 trabajadores.

Además, gracias al programa se restauraron 48 aldeas y 69 sitios turísticos emblemáticos, apoyaron 124 festivales tradicionales y miles de clubes y grupos artísticos.



En cinco años, varios objetivos fueron alcanzados o superados, incluyendo una reducción de la pobreza del 3,4 % en las zonas habitadas por minorías étnicas y un ingreso anual promedio por habitante de mil 808 dólares, más de tres veces el nivel de 2020. La tasa de formación profesional alcanzó el 54,8%.



No obstante, persisten desafíos como la modernización de infraestructuras técnicas y sociales, la cobertura total de radio y televisión, y la resolución de la escasez de tierras.



Para el período 2026-2030, el Programa Nacional de Objetivo busca superar estas deficiencias, consolidar los logros y alcanzar todos los objetivos establecidos para 2021-2030. Estos esfuerzos deberían contribuir a que Vietnam se convierta en un país de ingresos medios altos para 2030./.