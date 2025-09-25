Turquía considera a Vietnam un socio clave en Asia

Nueva York (VNA)- En el marco de su participación en el Debate General de Alto Nivel del 80º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU y de sus actividades bilaterales en Estados Unidos, el presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan, el 24 de septiembre.



El presidente de Vietnam, Luong Cuong, sostuvo un encuentro con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdoğan. (Fuente: VNA)



El mandatario vietnamita subrayó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de las relaciones de amistad y cooperación con Turquía, a la que considera un socio prioritario en Oriente Medio.



Por su parte, Erdoğan manifestó su impresión ante los destacados avances de Vietnam en materia económica y social, y afirmó que Turquía ve a Vietnam como un socio relevante en Asia.



Respaldó la propuesta de Luong Cuong de intensificar los intercambios de delegaciones, en particular de alto nivel, destacando que ambos países atraviesan un momento propicio para elevar la relación a una nueva etapa.



Ambos líderes coincidieron en que aún existe un gran potencial para profundizar la cooperación bilateral. Reiteraron el objetivo de alcanzar pronto un volumen comercial de 4 mil millones de dólares y estudiar nuevos marcos que faciliten aún más el comercio y la inversión, incluida la posibilidad de un tratado de libre comercio.



La reunión también abordó medidas concretas para ampliar la cooperación en economía, comercio e inversión, defensa y seguridad, turismo e intercambios pueblo a pueblo, además de reforzar la coordinación en foros multilaterales y dialogar sobre asuntos regionales e internacionales de interés común.



Con este motivo, el presidente vietnamita invitó a Erdoğan a realizar una visita oficial a Vietnam, invitación que el mandatario turco aceptó con agrado./.