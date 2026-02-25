Turismo vietnamita avanza hacia ecosistema inteligente

Con solo un teléfono inteligente, los viajeros pueden buscar y reservar una variedad de servicios de viaje para explorar. Fuente: VNA

Con la sólida recuperación tras la pandemia de la COVID-19 y la presión competitiva de otros destinos de la región, la industria turística de Vietnam está entrando en una nueva fase de desarrollo, donde la tecnología digital juega un papel crucial en la actualización de los modelos de gestión, negocios y servicios.



Promover la transformación digital y crear un ecosistema turístico inteligente se considera un proceso a largo plazo que requiere perseverancia y determinación. Este procedimiento exige una estrecha coordinación entre las agencias de gestión, los destinos, las empresas y toda la comunidad.



Comenzar viajes desde el teléfono inteligente



En los últimos años, el término "transformación digital" ha aparecido con mayor frecuencia en las estrategias de desarrollo socioeconómico. Para el turismo —un sector económico integral, rico en experiencias y estrechamente vinculado a la información—, la transformación digital no es solo una tendencia, sino un requisito esencial para mejorar la competitividad y el desarrollo sostenible.



Según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, la Cuarta Revolución Industrial ha transformado profundamente los hábitos de los viajeros. Hoy en día, la mayoría de los excursionistas buscan información sobre destinos en línea.



Los viajeros consultan reseñas antes de reservar servicios, utilizan opciones de pago en línea y comparten sus experiencias en redes sociales. Actualmente, un viaje suele comenzar con un smartphone, no desde un mostrador de información o un folleto como antes.



La cuestión de la transformación digital en la industria del ocio se sitúa dentro de la política general de transformación digital nacional, especialmente la Resolución No. 57-NQ/TW del 22 de diciembre de 2024 del Buró Político sobre avances en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional.

Para Vietnam, la tecnología puede convertirse en una palanca que ayude a la industria turística a aumentar rápidamente su competitividad. Las barreras tradicionales, como la distancia geográfica, los procesos manuales o la dependencia de intermediarios, se están reduciendo gradualmente.



El sector se está transformando gradualmente, aprovechando las oportunidades de transformación digital para mejorar la calidad del servicio y mejorar la competitividad.



Construir un ecosistema turístico inteligente



Cuando la transformación digital se implemente de forma sincronizada y científica, se irá configurando gradualmente un ecosistema turístico inteligente. En el cual, la información está conectada, los servicios están interconectados y la experiencia del visitante se considera la prioridad.



Los turistas pueden conocer destinos, reservar servicios, realizar pagos y disfrutar de experiencias, todo con un dispositivo inteligente. La gestión y el servicio al cliente son más eficientes y oportunos que antes.



Por consiguiente, el factor clave para el éxito de un ecosistema turístico inteligente es la creación de un gran sistema de datos y plataformas digitales compartidas. Esto generará sincronización y conectividad de datos dentro del sector, ahorrando recursos y evitando una implementación fragmentada y dispersa.



Según la Administración Nacional de Turismo de Vietnam, la formación y operación gradual de plataformas digitales compartidas no solo ayuda a mejorar la eficiencia de la gestión, los negocios y los servicios para los visitantes, sino que también sienta las bases para un ecosistema turístico conectado que opera con datos.



A medida que estas plataformas se sigan adoptando ampliamente, la industria turística contará con una infraestructura blanda lo suficientemente sólida como para abrirse paso en la nueva fase de desarrollo. Este es un paso estratégico a largo plazo para construir una industria turística más profesional, moderna, inteligente, transparente y competitiva./.