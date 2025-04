Turismo Net Zero: Una estrategia para el desarrollo sostenible

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El turismo Net Zero es una modalidad que no daña el medio ambiente durante su operación. No es solo una tendencia, sino una estrategia que beneficia a los viajeros, las empresas y la naturaleza.

Net Zero, o cero emisiones netas, es un objetivo ambiental que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta equilibrarlas con la capacidad de absorción o eliminación de la Tierra, logrando eliminar las emisiones.

Aunque es un concepto relativamente nuevo, el turismo Net Zero está ganando atención por su contribución al desarrollo sostenible.

En la provincia survietnamita de Ben Tre, el programa “Net Zero Tours”, desarrollado por la empresa de comunicación y turismo C2T con el asesoramiento de expertos, es un ejemplo destacado. Este recorrido refleja un enfoque responsable hacia el turismo, en contribución a proteger el medio ambiente y apoyar a las comunidades locales.

Vo Van Phong, director de la empresa, afirmó que el tour está diseñado para promover el turismo verde, reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia el objetivo Net Zero, además la empresa está comprometida con el desarrollo sostenible.

Los turistas que participan en el tour pueden disfrutar de la vida ribereña de Ben Tre, visitar bosques de palmeras, talleres artesanales tradicionales, escuchar música folclórica, degustar té con miel, frutas y dulces de coco.

Las actividades utilizan medios ecológicos como bicicletas y utensilios hechos de hojas de coco. Además, se guía a los turistas para calcular sus emisiones de carbono y participar en acciones compensatorias, como recoger basura, plantar palmeras y árboles de manglar, o comprar productos agrícolas locales.

En la provincia sureña de Ba Ria-Vung Tau, el complejo ecoturístico Suoi Rao Ecolodge, en la comuna homónima, en el distrito de Chau Duc, ha recibido la certificación “Destino turístico de carbono neutral - Net Zero Station” del Instituto de Investigación Aplicada e Innovación Empresarial de Ciudad de Ho Chi Minh.

De ser una zona montañosa árida, este lugar se ha transformado en un espacio verde de cinco hectáreas, con más del 95% de su superficie cubierta por vegetación. Los visitantes pueden disfrutar de la naturaleza y la cultura local a través de actividades como caminatas, paseos en bicicleta y espectáculos de instrumentos musicales tradicionales.

Para lograr la neutralidad de carbono, Suoi Rao Ecolodge implementa medidas como plantar árboles, gestionar bosques y mejorar el suelo para aumentar el almacenamiento de carbono, creando un entorno limpio y atractivo.

Según el Centro de Información Turística de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el turismo Net Zero no es solo una tendencia, sino una estrategia que ofrece beneficios a largo plazo para los viajeros, las empresas y el medio ambiente. Para fomentarlo, se necesitan soluciones integrales

En concreto, las soluciones incluyen uso de medios de transporte energéticamente eficientes; selección de destinos sostenibles certificados; apoyo a la conservación de la naturaleza y la cultura local; priorización de servicios y productos locales; y promoción de campañas Net Zero.

Truong Minh Huy Vu, director del Instituto de Investigación para el Desarrollo de Ciudad de Ho Chi Minh, subrayó que para impulsar el turismo Net Zero se requiere acción colectiva y una hoja de ruta a largo plazo. Las soluciones deben ir acompañadas de planes concretos, asignación de recursos, evaluación de impactos y el apoyo de políticas estatales, como financiamiento y asistencia técnica para la transición verde de alojamientos, o la atracción de inversiones en infraestructura sostenible./.