Turismo médico en Vietnam: estrategia, calidad y crecimiento sostenible

Hanoi (VNA)- En un contexto de rápido crecimiento del turismo médico a nivel mundial, Vietnam emerge como un destino destacado gracias a servicios sanitarios de alta calidad, costos competitivos y un nivel médico cada vez más avanzado. Con el apoyo y la orientación estratégica del Estado, este sector se proyecta como un pilar clave que generará importantes ingresos en divisas y reforzará la imagen del país en la arena internacional.

Médicos realizan un trasplante de hígado a un paciente. (Fuente: VietnamPlus)

En 2024, el mercado mundial del turismo médico alcanzó unos 100 mil millones de dólares y se prevé que crezca entre un 15% y un 25% anual. Países como Tailandia, Malasia, Corea del Sur y Japón ya han demostrado la eficacia económica del sector, con ingresos que van desde cientos de millones hasta más de 10 mil millones de dólares.

En Vietnam, el mercado se valoró en 700 millones de dólares en 2024 y podría acercarse a los cuatro mil millones de dólares en 2033, con un crecimiento promedio del 18% anual.

El profesor y doctor Tran Van Thuan, viceministro de Salud, afirmó que el turismo médico se está convirtiendo en una orientación estratégica al combinar servicios de atención y tratamiento de alta calidad con experiencias turísticas atractivas, lo que no solo genera ingresos en divisas, sino que también mejora la imagen y la posición del país.

Según el subtitular, Vietnam cuenta con numerosas condiciones favorables para convertirse en un destino destacado en el mapa mundial del turismo médico, entre las cuales sobresalen dos ventajas principales: los costos competitivos y un nivel de especialización que se consolida cada vez más.

La realidad muestra que técnicas médicas complejas como las intervenciones cardiovasculares, los trasplantes de órganos, la fertilización in vitro (IVF) o los tratamientos odontológicos estéticos ya se aplican de manera eficaz en Vietnam, con costos considerablemente más bajos que en los países desarrollados.

Como ejemplo concreto, el doctor Ha Anh Duc, director del Departamento de Gestión de Exámenes y Tratamiento Médico del Ministerio de Salud, informó que el costo de un implante dental en Vietnam oscila entre mil y mil 200 dólares, mientras que en Estados Unidos alcanza unos cinco mil dólares.

El tiempo de espera en Vietnam también se reduce al mínimo, mientras que en muchos países los pacientes deben aguardar desde varios meses hasta medio año para una cirugía común.

Los expertos consideran que, con el potencial existente, si se realizan inversiones sincrónicas y sistemáticas, el mercado vietnamita podría lograr avances significativos y generar miles de millones de dólares al año provenientes de turistas internacionales y vietnamitas residentes en el exterior.

Actualmente, Vietnam posee destacados patrimonios como la bahía de Ha Long, Phong Nha - Ke Bang, así como las playas de Da Nang y Nha Trang, además de un entorno sociopolítico estable. Antes de la pandemia, alrededor de 300 mil extranjeros utilizaban servicios médicos en el país cada año, el 40 % en Ciudad Ho Chi Minh.

El Ministerio de Salud impulsa un plan para el período 2025–2030 que incluye paquetes integrales de servicios (IVF, cirugía estética y rehabilitación), integrados en la oferta turística y alineados con los estándares estadounidenses JCI.

Asimismo, se revisan las políticas de visado, seguros internacionales, interoperabilidad de datos y apoyo lingüístico.

Según Ha Anh Duc, la competitividad de Vietnam no solo reside en los precios, sino también en la calidad profesional, la tecnología moderna y la atención humanizada, factores que han atraído incluso a visitantes de Oriente Medio.

El turismo médico contribuye no solo a los ingresos, sino también a mejorar la capacidad asistencial, la formación de recursos humanos y la gestión sanitaria, reforzando la imagen de Vietnam como un destino seguro, acogedor y profesional.

Por encima de todo, el turismo médico está abriendo una vía estratégica para Vietnam en su proceso de desarrollo profundo, con carácter competitivo y capaz de generar un valor agregado sostenible./.