Turismo interno muestra señales positivas durante vacaciones de Año Nuevo

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) Tras el anuncio de que las vacaciones del Año Nuevo 2026 se extenderán por cuatro días (del 1 al 4 de enero de 2026) en Vietnam, el mercado turístico de Ciudad Ho Chi Minh ha registrado un ambiente dinámico en la compra y venta de paquetes turísticos.



La Oficina de Correos Central, una obra arquitectónica única en el centro de Ciudad Ho Chi Minh. Foto: VNA



Numerosas empresas de viajes y turismo valoran que la temporada de fin de año mantiene su impulso de crecimiento, y el turismo interno desempeña un papel clave y atrae a un gran número de visitantes.



Según los registros, la ampliación del período vacacional ha llevado a muchas familias a ajustar sus planes y priorizar viajes nacionales de corta duración. Debido a que la información se dio a conocer en una fecha cercana al feriado, muchos turistas optaron por destinos dentro del país en lugar de viajes al extranjero, una opción que se ajusta mejor al tiempo disponible y a las necesidades de descanso y convivencia familiar.

Además, el Año Nuevo coincide con las bonificaciones de fin de año para los trabajadores, lo que facilita el gasto en actividades turísticas.



No solo para el Año Nuevo occidental, sino que también las previsiones turísticas para el Tet (Año Nuevo Lunar) de 2026 muestran señales alentadoras.



De acuerdo con los datos de búsqueda de la plataforma digital Agoda durante octubre y noviembre de 2025, para estancias entre el 14 y el 22 de febrero de 2026, el interés de los turistas vietnamitas por viajar en este período aumentó tanto en el mercado nacional como en el internacional.



Destaca especialmente el turismo interno, con un crecimiento cercano al 22%, mientras que la demanda de viajes al extranjero solo creció alrededor del 7%.



El director nacional de Agoda Vietnam, Vu Ngoc Lam, señaló que las largas vacaciones del Tet ofrecen condiciones ideales para que las familias vietnamitas se relajen, refuercen sus vínculos y exploren destinos dentro del país.



Muchos viajeros eligen el turismo interno para ahorrar tiempo y costos, así como para evitar trámites complejos asociados a los viajes internacionales.



En este contexto, Vung Tau continúa situándose entre los cinco destinos nacionales más buscados durante el Tet de 2026, especialmente por su conveniencia para los residentes de Ciudad Ho Chi Minh.



En las empresas de viajes y turismo de Ciudad Ho Chi Minh, el número de clientes que buscan y compran paquetes turísticos sigue aumentando a medida que se acerca el Año Nuevo 2026.



Vietravel informó que las reservas de tours crecieron con fuerza desde mediados de diciembre de 2025 y prevé atender a unos 130.000 visitantes durante esta etapa.



Otras empresas del sector también indicaron que la venta de paquetes turísticos para el Año Nuevo 2026 aumentó entre un 15% y un 20% en comparación con el mismo período del año anterior.



Asimismo, los clientes muestran una mejor disposición a pagar por servicios de mayor calidad, como hoteles de cuatro y cinco estrellas y horarios de vuelo más convenientes, además de un notable incremento en la demanda de paquetes combinados y tours personalizados, lo que refleja una tendencia creciente hacia la personalización de las experiencias turísticas./.