Turismo inteligente gana impulso en todo Vietnam

Hanoi (VNA) - Vietnam se ha fijado como objetivo que, para 2030, al menos el 70 % de los establecimientos turísticos incorporen plataformas digitales en la gestión de sus operaciones y actividades comerciales.

Espectáculo con luces en lago Hoan Kiem. (Foto: VNA)

En el marco del programa nacional para el desarrollo de la economía y la sociedad digitales durante el período 2026-2030, el turismo ha sido definido como uno de los sectores prioritarios para acelerar la transformación en ese ámbito, optimizar la gestión, elevar la calidad de los servicios y enriquecer la experiencia de los visitantes.



En la actualidad, numerosas localidades vietnamitas avanzan de forma decidida en la digitalización del sector turístico. Los primeros resultados muestran que estas herramientas permiten mejorar la gestión de los destinos y aumentar su atractivo para los viajeros.



Impulsando el desarrollo turístico



La provincia norteña de Ninh Binh, donde se encuentra el Complejo Paisajístico de Trang An, reconocido por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, se ha convertido en uno de los principales referentes del desarrollo turístico vinculado a la transformación digital en Vietnam.



De acuerdo con Bui Van Manh, director del Departamento de Turismo de Ninh Binh, la ampliación del espacio de desarrollo de la provincia tras la reciente reorganización administrativa ha incrementado tanto los recursos turísticos como la diversidad de su oferta, aunque también plantea mayores exigencias en materia de gestión, conectividad y aprovechamiento eficiente del patrimonio cultural, histórico y natural.



Como parte de este proceso, el sector turístico de Ninh Binh ha instalado cinco quioscos electrónicos inteligentes en los principales destinos, habilitado 32 puntos de acceso gratuito a Wi-Fi para los visitantes, desarrollado la aplicación "Ninhbinhtourisminfo" para Android e iOS, digitalizado la información turística mediante códigos QR y puesto en funcionamiento una línea de atención al turista integrada con un chatbot automatizado.



Actualmente, el 100 % de los principales sitios turísticos de la provincia cuentan con sistemas de venta de entradas electrónicas mediante códigos QR y opciones de pago sin efectivo, una medida que ha contribuido al crecimiento sostenido del turismo local.



Durante el primer semestre del año, Ninh Binh recibió más de 17,5 millones de visitantes, un 23,19 % más que en el mismo período del año anterior. Los ingresos por turismo superaron los 677,88 millones de dólares, lo que representa un aumento del 20,86 %.

En Da Nang, además de reforzar las campañas de marketing digital, las autoridades han desarrollado plataformas y aplicaciones como "Da Nang Tourism", "Go! Da Nang", "Da Nang Bus" y el chatbot "Da Nang Fantasticity". Estas herramientas han contribuido a mejorar la calidad de los servicios y a fortalecer la interacción entre turistas, empresas y autoridades del sector.



Por su parte, Nguyen Tran Quang, subdirector del Departamento de Turismo de Hanoi, informó que en 2026 la capital centrará sus esfuerzos en la creación de una base de datos turística compartida, el desarrollo de plataformas digitales para las empresas del sector, la incorporación de realidad virtual (RV) e inteligencia artificial (IA) en la promoción del destino y la experiencia de los visitantes, así como en la puesta en marcha del portal de promoción turística de Hanoi. En el primer semestre del año, Hanoi recibió alrededor de 18,01 millones de visitantes, cifra que supone un crecimiento interanual del 15,7 %.



Hacia un ecosistema turístico inteligente



A escala nacional, Phan Thi Thai Ha, subdirectora del Centro de Información Turística de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, señaló que ya están en funcionamiento diversas plataformas digitales compartidas, entre ellas una base de datos nacional de turismo, un sistema de estadísticas turísticas, la aplicación "Vietnam – Travel", una plataforma para la gestión y los negocios turísticos, sistemas de venta de billetes electrónicos y guías turísticas multimedia.



Estas plataformas fortalecen la conexión entre las autoridades, las empresas y los turistas, al tiempo que generan grandes volúmenes de datos que facilitan la gestión pública, la formulación de políticas y el desarrollo de nuevos productos turísticos.



Según Ha Van Sieu, subdirector general de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, el turismo inteligente no puede desarrollarse de manera aislada, sino que debe integrarse con la infraestructura de las ciudades inteligentes y otras plataformas digitales para aprovechar al máximo los recursos disponibles.



Recientemente, el Primer Ministro aprobó el programa de desarrollo de la economía y la sociedad digital para el período 2026-2030, que establece como prioridades la aplicación de tecnologías digitales para optimizar la gestión y operación de los servicios de alojamiento, viajes, restauración y destinos turísticos; mejorar la experiencia de los visitantes; desarrollar una plataforma nacional de datos turísticos; y formar una fuerza laboral con competencias en gestión digital y capacidades empresariales acordes con los estándares nacionales e internacionales, entre otras líneas de acción.



Con el avance continuo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital, se prevé que la industria turística vietnamita disponga de nuevas oportunidades para consolidar un desarrollo más moderno, competitivo y sostenible./.