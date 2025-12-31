Turismo en Vietnam se alista para las vacaciones del Año Nuevo Lunar

Hanoi, (VNA) – Las próximas vacaciones de nueve días por el Año Nuevo Lunar (Tet), junto con la creciente tendencia de aprovechar las vacaciones anuales para extenderlas, impulsarán una importante actividad turística en todo Vietnam.



Flor de cerezo en la provincia montañosa de Dien Bien. (Foto: VNA)



Para muchas familias vietnamitas, las vacaciones de Tet ya no implican largos viajes. En lugar de eso, hay una creciente preferencia por reconectar con la familia, relajarse y explorar destinos cercanos. Esta tendencia es especialmente fuerte en lugares de fácil acceso por carretera, ideales para familias multigeneracionales que buscan comodidad y cercanía.



Según los datos de las plataformas de viajes, Da Lat continúa siendo el destino nacional más popular para el Tet de 2026, con un aumento del 44% en las búsquedas. Su clima fresco, ambiente festivo y amplia oferta de alojamiento lo convierten en una opción predilecta durante esta temporada alta.



Le sigue Phu Quoc, que ha superado a Nha Trang con un aumento del 41% en el interés. La isla destaca por su tranquilidad, clima cálido, playas limpias y resorts con todo incluido, lo que la hace especialmente atractiva para familias con niños pequeños o personas mayores.



Nha Trang y Da Nang, conocidas por sus hermosas costas y su variada oferta de entretenimiento, se encuentran entre los destinos más buscados, mientras que Vung Tau ocupa el quinto lugar, con un incremento del 31%, reflejando la demanda de escapadas cortas desde Ciudad Ho Chi Minh.



Esta lista de destinos populares indica que los viajeros no buscan necesariamente lugares nuevos, sino aquellos que ofrezcan experiencias garantizadas: sitios fáciles de visitar, cómodos para alojarse y perfectos para unas vacaciones familiares. Factores como la seguridad, la comodidad y el control de los costos están influyendo cada vez más en las decisiones de viaje para el Tet.



Mientras que los viajes nacionales siguen una tendencia más cautelosa, el turismo internacional está experimentando un notable auge debido a la extensión de las vacaciones del Tet. Los empleados tendrán descanso del 14 al 22 de febrero de 2026, y con días adicionales de vacaciones anuales, muchas familias planean viajes de 10 a 14 días, ideales para destinos más lejanos.



Los datos de Agoda muestran un aumento en el interés por los viajes nacionales e internacionales para el Tet 2026 en comparación con el año pasado, especialmente en las búsquedas de destinos internacionales realizadas en octubre y noviembre, lo que indica que los viajeros están planificando con antelación, sobre todo para destinos que requieren visado, planificación financiera e itinerarios detallados.



Importantes operadores turísticos como Trang An Travel, Viettourist y Hanoitourist ya han lanzado paquetes turísticos para el Tet 2026, enfocados en viajes largos durante este período. Entre los destinos más populares se encuentran Japón, Europa y China, además de nuevos destinos como Egipto y Marruecos.



Los operadores turísticos prevén un aumento del 15-20% en las reservas para el Tet 2026 en comparación con el año anterior, aunque anticipan que los precios, especialmente para los viajes internacionales, suban ligeramente debido a los mayores costos de insumos y tarifas aéreas.



Tran Thi Bao Thu, directora de Comunicaciones de Vietluxtour, destacó que el mercado del Tet comenzó a ganar impulso desde principios de noviembre. Un cambio importante este año es que los viajeros prefieren vacaciones más largas, y muchos optan por tours personalizados para familias pequeñas. Los clientes están dispuestos a pagar más por transporte privado, guías especializados y horarios flexibles, adaptados a las necesidades de los miembros de la familia mayores o niños.



Esta transición de los viajes cortos a los más largos, y de los tours masivos a las experiencias personalizadas, refleja la madurez creciente del mercado. También señala un crecimiento positivo para los inversores en infraestructura turística, alojamiento, entretenimiento y servicios complementarios, ya que la demanda no solo aumenta en volumen, sino también en calidad./.