Turismo de Phu Quoc ante la “oportunidad de oro” de APEC 2027

El edificio Khat Vong – Aspira Tower tiene prevista su finalización en 2027 en Hon Thom, Phu Quoc. (Fuente: https://vneconomy.vn/)

Como sede de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027, la zona especial de Phu Quoc, en la provincia vietnamita de An Giang, se encuentra ante una “oportunidad de oro” para dar un salto cualitativo y consolidar su posición como destino internacional de alta gama.

El Departamento de Turismo, el Comité Popular de la zona especial de Phu Quoc y la comunidad empresarial han preparado de manera proactiva las condiciones necesarias para recibir a un flujo de visitantes internacionales de alto nivel asociado a este importante acontecimiento diplomático.

En 2025, Phu Quoc recibió a 8,3 millones de visitantes, un 18,1% por encima del plan; de ellos, 1,9 millones fueron turistas internacionales, lo que superó en un 86% la meta prevista y representó un incremento interanual del 93,6%. La llamada Isla de las Perlas ha sido distinguida de forma continua en el mapa turístico mundial, reforzando cada vez más su marca como destino internacional.

La elección de Phu Quoc por parte de Vietnam para celebrar la Semana de Líderes de APEC 2027 no solo refleja el creciente prestigio y la posición del país indochino, sino que también abre un nuevo motor de desarrollo para la zona especial. Con vistas al evento, Phu Quoc está impulsando 21 proyectos clave en infraestructuras de transporte, urbanas y técnicas, así como obras destinadas a conferencias y eventos.

Estos proyectos no solo sirven a APEC, sino que tienen un significado estratégico de largo plazo, al sentar las bases para un desarrollo socioeconómico sostenible después de 2027, con numerosas infraestructuras de carácter emblemático.

No obstante, las autoridades del sector turístico de An Giang reconocen con franqueza los desafíos existentes, como la insuficiencia de infraestructuras turísticas en algunas áreas, la falta de sincronización en la conectividad del transporte y la limitada innovación en los productos turísticos. A corto plazo, la prioridad es garantizar una preparación integral para el éxito de APEC 2027, vinculando la promoción del destino y la atracción de inversiones a la imagen del evento internacional.

La terminal T2 del aeropuerto internacional de Phu Quoc estará diseñada con inspiración en la imagen de Fénix. (Fuente: https://vneconomy.vn)

Paralelamente a la inversión en infraestructuras y alojamiento, Phu Quoc prioriza la mejora de la calidad de los recursos humanos, el desarrollo del ecoturismo y del turismo verde, la protección del medio ambiente y la diversificación de productos. Se espera que APEC 2027 se convierta en un impulso decisivo para elevar el nivel del turismo en Phu Quoc, así como irradiar dinamismo a toda la provincia de An Giang, hacia el objetivo de consolidarse como un centro turístico de proyección internacional./.