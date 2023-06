Turismo de cruceros: Khanh Hoa busca aprovechar sus bondades

Khanh Hoa, Vietnam (VNA)- La directora del Departamento de Turismo de la provincia centrovietnamita de Khanh Hoa, Nguyen Thi Le Thanh, reveló que este territorio posee muchos potenciales y ventajas en el desarrollo del turismo de cruceros.





La Torre de Ponagar (Fuente:VNA)

Desde marzo de 2023, Khanh Hoa ha recibido cinco cruceros, con casi cuatro mil pasajeros, lo cual se considera una buena señal que afirma la atracción de la ciudad de Nha Trang y, en general, de la provincia de Khanh Hoa.



Nha Trang tiene una ventaja muy particular para alojar turistas de cruceros, por el fácil acceso al centro de la ciudad desde el puerto homónimo. El viaje solo dura menos de 10 minutos. Los destinos favoritos de los operadores turísticos son la Pagoda de Long Son, la Torre de Ponagar y el pueblo artesanal de Truong Son.

Muchos pasajeros de cruceros han expresado el interés y deseo de regresar a Nha Trang. Esto demuestra que la promoción de la imagen del turismo local a través de los cruceros resulta muy eficaz.



Actualmente, según los expertos, el turismo de cruceros en Khanh Hoa no se ha desarrollado de acuerdo con sus ventajas y potencialidades.



El puerto de Nha Trang aún no puede cumplir con los requisitos de alojamiento de los cruceros de lujo. El número de destinos habilitados para recibir cruceristas es todavía bastante bajo. Los recursos humanos experimentados al servicio del turismo de cruceros son insuficientes y débiles. Los productos de recuerdo y las especialidades de Khanh Hoa aún no están diversificados.



Según Le Thanh, actualmente su provincia se esfuerza por lanzar nuevos productos de turismo marítimo únicos, completar gradualmente su infraestructura y mejorar la calidad de los servicios para los pasajeros de cruceros.



Además, la provincia de Khanh Hoa propone al gobierno que autorice el mecanismo de apoyo a la atracción de inversiones para el desarrollo de infraestructura de transporte en aras de crear una fuerza impulsora y atraer inversiones turísticas en Cam Ranh, Nha Trang y Van Phong.



También sugiere que el gobierno agregue a Khanh Hoa a la lista de localidades autorizadas para pilotar la organización de actividades nocturnas hasta las 06:00 de la mañana siguiente./.