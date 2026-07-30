Turismo de Ciudad Ho Chi Minh impulsa su crecimiento con una oferta integrada

Empresas turísticas presentan sus itinerarios por Ciudad Ho Chi Minh durante la 19.ª Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh 2025 (ITE HCMC 2025). FOTO: MY PHUONG/VNA

El sector turístico de Ciudad Ho Chi Minh está reforzando su estrategia de desarrollo mediante la creación de productos integrados que combinan tipos de experiencias con programas de promoción dirigidos tanto al mercado nacional como al internacional, una iniciativa que ha contribuido al aumento sostenido del número de visitantes y de los ingresos turísticos.



Según el Departamento de Turismo municipal, durante los primeros siete meses de 2026 la ciudad recibió más de 7,1 millones de turistas internacionales, un 42,7% más que en el mismo período del año anterior. El número de visitantes nacionales alcanzó los 31,6 millones, mientras que los ingresos por turismo ascendieron a más de nueve mil millones de dólares, un incremento interanual del 55,3%, equivalente al 72% de la meta anual.



El crecimiento ha estado impulsado por la renovación constante de la oferta turística. Además del recorrido “Contemplar Ciudad Ho Chi Minh desde las alturas”, orientado al segmento de alto poder adquisitivo, la ciudad continúa desarrollando productos MICE mediante el modelo de conexión “Ciudad-Industria-Playas-Islas”, que combina reuniones en el área urbana, visitas a zonas industriales de Binh Duong y estancias en destinos costeros como Ho Tram y Con Dao, con el objetivo de prolongar la estancia media de los visitantes de 3,5 a más de cinco días.



Desde comienzos de 2026, el sector también ha ampliado la promoción del turismo médico, especialmente en los ámbitos de la odontología, la cirugía estética y los tratamientos de fertilidad (FIV), cuyos costos son entre un 30% y un 50% inferiores a los de otros países de la región. Paralelamente, la ciudad ha diversificado su oferta de ocio nocturno mediante calles peatonales, mercados nocturnos y espectáculos artísticos al aire libre, además de ampliar el turismo fluvial con rutas por el río Saigón y conexiones hacia Can Gio, Vung Tau y la antigua provincia de Binh Duong.



Junto con el desarrollo de nuevos productos, las autoridades continúan mejorando y renovando los destinos turísticos tradicionales. Según Anh Nguyet, residente del barrio de Thanh My Tay, varios lugares emblemáticos se promocionan ahora a través de relatos vinculados con la historia, la cultura y la identidad local, lo que incrementa su atractivo para los visitantes. Entre ellos figuran el mercado de Tan Dinh, donde pueden apreciarse elementos representativos de la cultura vietnamita, y los recorridos en crucero por el río Saigón, que permiten contemplar los principales símbolos urbanos y disfrutar del paisaje al atardecer.



Por su parte, Vu Ngoc Lam, director nacional de Agoda Vietnam, señaló que la gastronomía desempeña un papel cada vez más importante en la elección de los destinos turísticos. Datos de la plataforma muestran que el 35% de los viajeros vietnamitas considera la cocina local uno de los principales factores al planificar sus viajes. En este contexto, Vung Tau, actualmente integrada en Ciudad Ho Chi Minh, destaca por especialidades como el "banh khot" (pequeñas tortitas crujientes de harina de arroz con camarones), el "banh bong lan trung muoi" (bizcocho esponjoso con yema de huevo salada) y el "lau ca duoi" (fondue vietnamita de raya), situándose entre los destinos nacionales más buscados en Agoda durante el verano.



De cara a la temporada alta de finales de año, el Departamento de Turismo pondrá en marcha el programa “Cada empresa de servicios turísticos, un destino amigable”, con el propósito de fortalecer la imagen de esta mayor urbe survietnamita como un destino seguro, acogedor y sostenible.



Asimismo, la vigésima edición de la Feria Internacional de Turismo de Ciudad Ho Chi Minh (ITE HCMC 2026), prevista para este trimestre, incluirá actividades conmemorativas por su 20.º aniversario y reunirá a compradores internacionales y representantes de empresas turísticas y medios de comunicación extranjeros mediante programas de familiarización.



Para el cuarto trimestre de 2026, la ciudad se ha fijado como objetivo recibir tres millones de visitantes foráneos y 10 millones de turistas nacionales. Con ese fin, intensificará las actividades de promoción en mercados de alto gasto como Estados Unidos, Australia y Singapur, además de participar en iniciativas como el Vietnam Pho Festival en el extranjero.



En el mercado interno, la sexta Semana del Turismo de Ciudad Ho Chi Minh, prevista del 4 al 12 de diciembre, ofrecerá actividades culturales, deportivas, turísticas y gastronómicas en los 168 barrios, comunas y zonas administrativas especiales de la metrópoli, con la expectativa de atraer a un mayor número de visitantes./.