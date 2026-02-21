Turismo creativo impulsa destinos culturales y desarrollo sostenible en Vietnam

Turistas elaboran sus propios recuerdos de bambú en un taller artesanal de Da Nang. (Fuente: nhandan.vn)

Con la capacidad de activar el potencial creativo de los visitantes mediante experiencias distintivas en los destinos, el turismo creativo no solo emerge como una nueva tendencia, sino que también se considera una orientación estratégica para aumentar el atractivo, preservar la cultura y promover el desarrollo sostenible del turismo de Vietnam.

Identificado como parte del turismo cultural, el turismo creativo trasciende el marco de la visita y la exploración convencionales, orientándose hacia la participación activa de los turistas en actividades creativas vinculadas a la vida local. Este enfoque se ajusta a la tendencia de personalización de las experiencias del visitante contemporáneo, convirtiendo cada viaje en un recorrido de profunda conexión cultural.

Con un abundante sistema de recursos naturales y humanos, y una amplia diversidad de patrimonios culturales materiales e inmateriales distribuidos por todo el país, Vietnam reúne ventajas destacadas para desarrollar el turismo creativo.

Desde la artesanía y las artes escénicas hasta la música, la pintura y la gastronomía, todos estos elementos pueden “convertirse en productos” para conformar experiencias creativas singulares.

En los últimos años, algunos destinos han mejorado de manera notable su competitividad gracias al desarrollo del turismo creativo. Un ejemplo representativo es la aldea antigua de Duong Lam (Hanoi), donde los visitantes no solo recorren la arquitectura tradicional, sino que también participan en actividades como la elaboración de laca, la creación de productos a partir de paja y rastrojo, o la vivencia de labores agrícolas.

De forma similar, la aldea cerámica de Bat Trang y la aldea de inciensos de Quang Phu Cau atraen a los turistas mediante la experiencia directa de los procesos de producción tradicional. Hoi An también ha dejado una impronta destacada con modelos de vivencias en aldeas artesanales y manifestaciones de arte popular.

La Estrategia de Desarrollo Turístico de Viet Nam hasta 2030 y la Estrategia de Desarrollo de las Industrias Culturales subrayan la necesidad de vincular la conservación del patrimonio con el desarrollo del turismo, otorgando prioridad a la creación de productos con identidad propia y a la mejora del valor de la experiencia. No obstante, según los expertos, Vietnam aún carece de una estrategia integral para el turismo creativo.

De acuerdo con la doctora Do Cam Tho, de la Administración Nacional de Turismo de Viet Nam, el mayor desafío para desarrollar destinos de turismo creativo radica en la falta de mecanismos, recursos y métodos que permitan transformar los activos en experiencias turísticas sostenibles y de alto valor económico.

Por ello, resulta necesario establecer un marco jurídico nacional para el desarrollo del turismo creativo, que incluya criterios y procedimientos de reconocimiento y distinción de los destinos; mecanismos de incentivos y apoyo financiero y fiscal para las empresas emergentes creativas en el ámbito turístico; así como la integración de contenidos de creatividad sostenible en la planificación del sistema turístico, a fin de garantizar la coherencia entre cultura, industrias creativas y turismo./.