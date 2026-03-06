Tres teleféricos de Vietnam entre los más espectaculares de Asia

Hanoi (VNA) – La reconocida revista de viajes Travel + Leisure ha publicado su lista de las 11 experiencias en teleférico más impresionantes de Asia en 2026, en la que Vietnam destaca como el único país con tres representantes, ubicados en sus principales centros turísticos.

El teleférico de Hon Thom en la zona especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang (Foto: VNA)





La publicación estadounidense, en su edición del 4 de marzo, seleccionó los sistemas de teleféricos basándose en criterios como la singularidad del paisaje natural, la complejidad de su ingeniería y la capacidad de ofrecer a los visitantes una experiencia panorámica desde las alturas.



El primer representante vietnamita es el teleférico de Hon Thom en la zona especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang, que ostenta el récord Guinness como el teleférico de tres cables sobre el mar más largo del mundo, con una extensión cercana a los ocho kilómetros. Travel + Leisure elogió la posibilidad de observar detalladamente el ecosistema marino desde las cabinas durante el trayecto de aproximadamente 15 minutos, incluyendo arrecifes de coral, pueblos pesqueros costeros y el archipiélago de An Thoi.

El segundo lugar es el teleférico de Ba Na Hills en la ciudad central de Da Nang, reconocido por conectar directamente la llanura con la cima de la montaña Chua, a casi 1.500 metros de altitud. El sistema impresiona por el paisaje de bosque primario que acompaña el recorrido de más de cinco kilómetros.



El tercer destino es el teleférico de Vinpearl en el barrio de Nha Trang, en la provincia central de Khanh Hoa, valorado por ofrecer vistas panorámicas de la bahía de Nha Trang y por conectar tierra firme con las islas turísticas frente a la costa.



La lista de Travel + Leisure incluye también otros destacados sistemas asiáticos. El teleférico del glaciar Dagu, en Sichuan (China), es mencionado como uno de los más elevados del mundo, alcanzando los 4.843 metros para acceder a nieves perpetuas. En Hong Kong (China), el Ngong Ping 360 destaca por sus cabinas con suelo de cristal que permiten observar el parque geológico de la isla de Lantau. Malasia está representada por Langkawi SkyCab, diseñado para atravesar formaciones rocosas de más de 550 millones de años. Otros como el Singapore Cable Car o el teleférico de Namsan en Seúl son reconocidos por sus vistas de modernas urbes y puertos.



La presencia de tres teleféricos vietnamitas en esta selecta lista internacional reafirma el atractivo turístico del país y la calidad de su infraestructura, consolidando a Vietnam como destino privilegiado para experiencias de viaje únicas en Asia./.