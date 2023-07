Tres patrimonios de la UNESCO de Vietnam entre los más impresionantes del sudeste asiático

Hanoi (VNA)- La bahía de Ha Long, la ciudad antigua de Hoi An y el parque nacional de Phong Nha-Ke Bang se han incluido entre las 16 maravillas del patrimonio mundial de la UNESCO en todo el sudeste asiático, según lo compilado por la revista de viajes con sede en el Reino Unido Wanderlust.



La bahía de Ha Long, reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1994. Foto: VNP



Encabezando la lista está la Bahía de Ha Long, un sitio que fue reconocido por primera vez por la UNESCO en 1994.



“Aunque no es la única estructura kárstica de piedra caliza de Vietnam en el mar, ningún otro lugar del mundo cuenta con una escala más impresionante que la Bahía de Ha Long. Con aproximadamente mil 600 karsts de piedra caliza que sobresalen de las aguas del golfo de Tonkin, la bahía de Ha Long parece una convergencia de miles de islas que albergan aves marinas nativas”, describe el artículo.



La Bahía de Ha Long fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1994. Veinte años después, aparte de un número creciente de turistas que lo visitan, el sitio permanece prácticamente sin cambios. El lento proceso de erosión ha creado cuevas escondidas e impresionantes arcos. Wanderlust sugiere que los visitantes pueden navegar en kayak para experimentar y admirar fácilmente el magnífico paisaje natural aquí.

turistas extranjeros exploran la antigua ciudad de Hoi An en bicicleta. Foto: Thanh Hoa/VNP

El segundo representante de Vietnam en la lista es Hoi An, en la provincia central de Quang Nam. La UNESCO reconoció a Hoi An en parte debido a su capacidad para preservar la tranquilidad en medio de la bulliciosa vida urbana de hoy.



En el pasado, Hoi An fue un próspero puerto comercial y el hogar de comerciantes de toda Asia hasta que el río Thu Bon se llenó de sedimentos hace unos 200 años, lo cual provocó que los comerciantes se trasladaran.



Los recuerdos del pasado multicultural de Hoi An se pueden encontrar en numerosos edificios de estilo francés, el barrio chino y el elegante puente cubierto de estilo japonés. La influencia de China es particularmente evidente en los salones de actos de la zona de la ciudad antigua.

La cueva Thien Duong es fantástica y magnífica. Foto: VNA

Por último, el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang está en la lista. Con 885 kilómetros cuadrados de bosques primitivos y algunas de las montañas de piedra caliza más antiguas de Asia, no sorprende que el Parque Nacional Phong Nha-Ke Bang aparezca en esta lista.



Este sitio fue reconocido por la UNESCO mucho antes de que Son Doong, una cueva de cinco kilómetros de largo lo suficientemente grande como para que quepa un rascacielos completo en su interior, ganara fama mundial.



Aquí se han descubierto más y más cuevas, incluida la recientemente inaugurada Va Cave, que ahora está abierta a los turistas. Los visitantes también pueden explorar la cueva Thien Duong (Paraíso) o navegar río arriba para llegar a Hang Toi (cueva oscura).



Además, la lista Wanderlust incluye otros destinos como los Jardines Botánicos de Singapur, la Llanura de las Jarras (Laos), el Parque Nacional Gunung Mulu (Malasia), Sukhothai (Tailandia), el Templo Preah Vihear (Camboya), el Parque Nacional Komodo (Indonesia) y Tubbataha. Parque Natural de los Arrecifes (Filipinas)./.