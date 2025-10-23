Tres ONG financiarán proyectos por casi 2,5 millones de USD en Da Nang

Da Nang, Vietnam (VNA) - Tres organizaciones no gubernamentales (ONG) internacionales han comprometido una donación total de casi 2,5 millones de USD para financiar proyectos sociales en la ciudad centrovietnamita de Da Nang durante el período 2025-2030.

En la cita (Fuente: VNA)

La filial de la Unión de Organizaciones de Amistad de Vietnam (VUFO) en Da Nang firmó el 22 de octubre memorandos de entendimiento con las organizaciones Giving It Back To Kids (EE. UU.), Children of Vietnam (EE. UU.) y Lifestart Foundation (Australia).

Estas entidades, con las que la ciudad mantiene una relación a largo plazo, han realizado importantes contribuciones en el pasado y continuarán apoyando proyectos que promuevan el desarrollo social y humano.

Giving It Back To Kids destinará 1,06 millones de USD a programas centrados en el desarrollo sostenible, la educación y las habilidades para la vida. Children of Vietnam aportará 1 millón de USD, enfocándose en proyectos educativos, infraestructura y asistencia de emergencia. Lifestart Foundation contribuirá con 343.500 USD, apoyando becas educativas, médicas y proyectos humanitarios, como la instalación de sistemas de filtración de agua potable y la entrega de bicicletas y suministros a estudiantes de familias desfavorecidas.

Durante la firma del acuerdo, Tran Thi Man, vicepresidenta del Comité del Frente de la Patria de Vietnam en Da Nang, destacó la importancia de la VUFO como un puente clave entre las organizaciones internacionales y la ciudad. Aseguró que las autoridades locales proporcionarán todo el apoyo necesario para asegurar el éxito de estos proyectos.

Por su parte, el presidente de la VUFO en Da Nang, Nguyen Ngoc Binh, indicó que, desde 2021, han logrado movilizar 30 organizaciones internacionales, que han financiado más de 110 programas y proyectos en áreas como salud, educación, reducción de la pobreza y protección del medio ambiente, con un total cercano a los 80 mil millones de VND (más de tres mil millones de USD).

Este acuerdo marca el inicio de una nueva fase de cooperación para el período 2025-2030, con el objetivo de atraer más inversiones y expertos internacionales que apoyen a Da Nang en su desarrollo social y económico./.