Tren de dos pisos de Hanoi debutará el 19 de agosto

Hanoi (VNA) – La Corporación de Ferrocarriles de Vietnam pondrá en marcha el Tren de Hanoi, también conocido como el “Tren de las Cinco Puertas”, el próximo 19 de agosto, coincidiendo con importantes celebraciones nacionales.



Este proyecto transforma siete vagones A2T de dos pisos en trenes turísticos, combinando el encanto del diseño clásico con comodidades modernas.



La formación, compuesta por 10 vagones, incluye cinco vagones temáticos inspirados en las históricas puertas de la ciudad: O Quan Chuong, O Cau Den, O Dong Mac, O Cau Giay y O Cho Dua. Sus interiores están decorados con acabados en madera, iluminación cálida y motivos que evocan el pasado de la capital, mientras que los grandes ventanales permiten disfrutar de vistas panorámicas del paisaje.

El tren realizará tres viajes de ida y vuelta diarios desde la estación de Hanoi, con paradas en Long Bien, Gia Lam, Yen Vien y Tu Son (Bac Ninh). Los horarios de salida serán a las 8:00, 14:00 y 20:30, brindando opciones tanto para quienes prefieren paseos diurnos como nocturnos.



Gracias a su diseño nostálgico y enfoque cultural, se espera que el tren se convierta en un nuevo símbolo del turismo en la ciudad, justo antes del feriado del Día Nacional de Vietnam. Actualmente, la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam está dando los últimos retoques a siete vagones para que estén listos y operativos a tiempo para las festividades.



Además del lanzamiento del servicio, la compañía también implementará un sistema de emisión de boletos con identificación biométrica a través de la aplicación VNeID en la estación de Hanoi./.