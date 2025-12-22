Tratado de Libre Comercio, nuevo motor del comercio entre Vietnam e Israel

Tel Aviv (VNA) – El Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA, en inglés), que entró en vigor oficialmente en noviembre de 2024, ha dado un fuerte impulso al comercio bilateral, con un volumen de intercambio estimado en más de 3,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2025, según el consejero comercial de Vietnam en Israel, Le Thai Hoa.



El consejero comercial vietnamita en Israel, Le Thai Hoa, en la exposición de tecnología de drones UVID DroneTech 2025. (Foto: VNA)



Durante el primer año de aplicación, Israel eliminó más del 66 % de sus líneas arancelarias y aumentará gradualmente el nivel de liberalización hasta cerca del 93 %, mientras que Vietnam se comprometió a reducir casi el 86 % de las líneas arancelarias al final del período previsto en la hoja de ruta. Estas importantes preferencias arancelarias han incentivado rápidamente a las empresas de ambos países a ampliar sus operaciones, lo que se ha reflejado directamente en un crecimiento comercial tangible, declaró el funcionario a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).



Al mismo tiempo, explicó, el alto grado de complementariedad entre ambas economías ha facilitado el acceso de los productos de cada parte al mercado de la otra, con escasa competencia directa.



Israel presenta una fuerte demanda de productos agrícolas, alimentos procesados y bienes de consumo, lo que supone una ventaja para Vietnam, mientras que este país importa grandes volúmenes de productos, maquinaria y equipos de alta tecnología procedentes de Israel.



Además, la iniciativa empresarial, junto con el papel de enlace y el apoyo activo de la Oficina Comercial de Vietnam en Israel, ha permitido a las empresas aprovechar de manera eficaz las preferencias del VIFTA desde los primeros envíos.



Señaló que la oficina ha trabajado estrechamente con las autoridades locales y los organismos vietnamitas pertinentes para resolver con rapidez los obstáculos técnicos, apoyar a las empresas en la obtención de certificados de origen que les permitan beneficiarse de aranceles preferenciales y difundir directrices sobre normas y requisitos de importación, así como sobre las nuevas reformas y políticas comerciales del país anfitrión.



Asimismo, ha reforzado los vínculos B2B, organizado eventos especializados de promoción comercial, enviado delegaciones empresariales israelíes a Vietnam, verificado socios y ayudado a las empresas vietnamitas a acceder a los segmentos adecuados y cumplir con los estándares exigidos, reduciendo así los riesgos, los costos y maximizando los beneficios del VIFTA.



De cara al futuro, afirmó que Vietnam e Israel aún cuentan con un amplio margen de crecimiento comercial pese a la incertidumbre global. Con la sólida base que ofrece el VIFTA y la fuerte complementariedad económica, se prevé que el comercio bilateral supere pronto los cuatro mil millones de dólares y se acerque a los cinco mil millones en los próximos años.



Más allá de sectores tradicionales como la agricultura, los alimentos procesados, los productos del mar, los bienes de consumo y los materiales de construcción, se espera un notable crecimiento de la cooperación en nuevas áreas, especialmente en alta tecnología e inversión, continuó.



Añadió que Israel posee claras ventajas en agricultura inteligente, gestión del agua, energías renovables, dispositivos médicos, ciberseguridad, Internet de las Cosas (IdC) e innovación, ámbitos que también se alinean con los objetivos de desarrollo sostenible de Vietnam.



La Oficina Comercial reiteró su compromiso de apoyar a las empresas mediante el suministro de información de mercado, la conexión con socios y la facilitación técnica. Si las compañías exploran el mercado de forma proactiva, mejoran la calidad de sus productos, cumplen los estándares y profundizan la cooperación directa, se espera que las relaciones comerciales entre Vietnam e Israel entren en una nueva etapa de crecimiento más sólido y sostenible./.