Transformación digital y movimiento “Alfabetización Digital” impulsan desarrollo sostenible en Vietnam

Hanoi (VNA)- Vietnam se encuentra en una posición estratégica para aprovechar la oportunidad de la transformación digital global, abriendo puertas a un desarrollo exponencial, aumentando la productividad laboral y mejorando la competitividad.



El primer ministro Pham Minh Chinh y los delegados realizan la ceremonia de lanzamiento del "Movimiento de Alfabetización Digital". (Foto: VNA)



La Resolución número 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la transformación digital nacional desempeña un papel clave en la orientación hacia un desarrollo sostenible.



En mayo de 2025, el Primer Ministro lanzó el movimiento "Toda la nación promueve la innovación y la transformación digital" con el objetivo de construir un entorno favorable para la creatividad, mejorar la infraestructura tecnológica, desarrollar una fuerza laboral altamente calificada e implementar la transformación digital en toda la sociedad.



Paralelamente, se lanzó el movimiento "Alfabetización digital" para difundir el conocimiento y las habilidades digitales entre todos los ciudadanos, ayudándoles a acceder de manera efectiva a servicios y plataformas digitales.



Tras el lanzamiento del movimiento, diversos Ministerios, sectores y localidades han puesto en marcha programas de capacitación sobre inteligencia artificial (IA) y transformación digital para funcionarios, miembros del Partido y empleados públicos.



A principios de septiembre de 2025, la Oficina del Comité Central del Partido organizó una conferencia en línea combinada con capacitación para casi 4.000 puntos de conexión en todo el país.



El movimiento se ha extendido ampliamente en muchas localidades, entre las cuales, Can Tho ha fijado como meta capacitar al 100% de los funcionarios públicos, estudiantes y trabajadores en habilidades digitales.



Localidades como Quang Ninh, Hue, Dong Thap y provincias montañosas han implementado de manera flexible el movimiento, facilitando el acceso de los ciudadanos, tanto de áreas urbanas como rurales, al conocimiento digital.



En Quang Ninh, los grupos de tecnología digital comunitaria están guiando a la población en el uso de teléfonos inteligentes, registro de cuentas de identificación y pagos sin efectivo. En Dong Thap, se han establecido cursos para enseñar a los agricultores a llevar un registro electrónico de su producción y vender productos en plataformas de comercio electrónico.



El movimiento "Alfabetización digital" ha generado un cambio significativo en la conciencia y las acciones de la población respecto a la tecnología digital. Los procedimientos administrativos se han simplificado, ahorrando costos y mejorando la eficiencia de la gestión pública. Un informe del Comité Directivo Central para el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital destaca que en 2025 el sector ha contribuido al 16,4% del Producto Interno Bruto (PIB), creando nuevas oportunidades para el crecimiento y el empleo.



El secretario general del Partido, To Lam, destacó en la conferencia de resumen de actividades de 2025 que 2026 será un año clave de acción, con la transición de la base a los resultados concretos, de las políticas a los productos, de las ideas a los valores tangibles para la población y las empresas./.