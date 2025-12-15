Transformación digital: la tecnología llega a todos los rincones de Vietnam

Hanoi (VNA) - La aprobación de la Ley de Transformación Digital por la Asamblea Nacional de Vietnam marca un hito en la construcción de un país digital y da cumplimiento a la Resolución 57-NQ/TW del Comité Central del Partido sobre ciencia, tecnología, innovación y digitalización.

El viceprimer ministro Ho Quoc Dung y el ministro de Justicia, Nguyen Hai Ninh, junto con otros delegados, oficiaron la ceremonia de activación de la Plataforma Digital de Ejecución de Sentencias Civiles y el Centro de Supervisión y Operación Inteligente del sistema de ejecución de sentencias. (Foto: VNA)

El proceso ya se implementa de manera coordinada desde el Gobierno central hasta los niveles locales, llevando la tecnología a todos los sectores y beneficiando directamente a ciudadanos y empresas.

En el ámbito central, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha la Plataforma Digital de Ejecución de Sentencias Civiles y el Centro de Supervisión y Operación Inteligente del sistema de ejecución de sentencias.

Más de 6.800 funcionarios, entre líderes, jueces y personal administrativo, utilizan esta herramienta que digitaliza por completo los procesos de ejecución, integrando bases de datos y conectando con tribunales, policía, bancos y el sistema nacional de datos de población.

La inteligencia artificial (IA) automatiza la gestión de expedientes y supervisa el progreso de los casos, reduciendo tiempos y aumentando la transparencia. Los ciudadanos pueden realizar trámites sin depender de su ubicación, simplificando procesos y mejorando la eficiencia del sistema.

A nivel local, la transformación digital se acerca a los hogares. En la provincia de Dak Lak, equipos comunitarios enseñan a los vecinos a usar servicios públicos en línea, aplicaciones digitales y VNeID.

La iniciativa “Alfabetización digital para todos” identifica cinco competencias esenciales: uso de servicios en línea, compras y pagos digitales, seguridad informática y aplicaciones administrativas. Más del 66% de la población adulta ya ha adquirido habilidades digitales básicas.

La infraestructura tecnológica también avanza: todas las aldeas cuentan con banda ancha y casi toda la población tiene acceso a 4G y 5G. Según las autoridades de Dak Lak, la digitalización es una oportunidad para impulsar el desarrollo local y llevar la ciencia y la tecnología a todos los aspectos de la vida social.

Con la Estrategia de Transformación Digital provincial 2025–2030, Dak Lak apunta a crear un entorno digital seguro y eficiente que apoye la producción, los negocios y la vida cotidiana, alineándose con los objetivos nacionales de digitalización de la Resolución 57./.