Transformación digital en sector de Asuntos Internos al servicio de ciudadanos y empresas

Hanoi (VNA)- El viceprimer ministro de Vietnam Nguyen Chi Dung firmó recientemente una resolución aprobando el Proyecto de Transformación Digital Integral en el sector de Asuntos Internos hasta 2030, con visión hasta 2045.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Este proyecto tiene como objetivo implementar una transformación digital coherente en todo el sector de Asuntos Internos, desde el nivel central hasta el local, con un enfoque centrado en los ciudadanos y las empresas; establecer una administración pública profesional, moderna y transparente, basada en datos, con capacidad para analizar, predecir y adaptarse de manera flexible. El objetivo es convertir al sector en un referente de la transformación digital en el ámbito público.

Para 2030, se completará la infraestructura digital, los datos digitales, las plataformas y las aplicaciones compartidas; el 100% de las bases de datos del sector de Asuntos Internos estarán implementadas bajo un modelo centralizado, conectadas al Centro Nacional de Datos.

Se completará y operará la Base de Datos Nacional de funcionarios y empleados públicos; se creará la Base de Datos Nacional de Bienestar Social, que cumplirá con al menos el 80% de los requisitos para la implementación de políticas.

El 100% de los procedimientos administrativos en el sector de Asuntos Internos estarán disponibles como servicios públicos en línea completos, conectados al Portal Nacional de Servicios Públicos; el 100% de los formularios electrónicos utilizarán inteligencia artificial y asistentes virtuales para ayudar a los ciudadanos y las empresas. Todas las interacciones (excepto los contenidos confidenciales) se realizarán de manera fluida en un entorno digital.

Se espera que más del 95% de los documentos y textos sean gestionados electrónicamente; más del 95% de los procesos operativos sean reestructurados y digitalizados; y más del 95% de las decisiones de gestión se basen en el análisis y la explotación de datos. Al menos el 70% de los datos calificados serán publicados como datos abiertos; el 100% de los datos compartidos y los datos abiertos serán estandarizados, actualizados, garantizando el acceso y la reutilización.

Se impulsará la identificación digital y la digitalización de expedientes; el 100% de los funcionarios y empleados públicos serán asignados una identificación unificada; al menos el 70% de los expedientes estarán digitalizados y almacenados de manera centralizada. Al menos el 75% de los beneficiarios del bienestar social recibirán ayudas a través de métodos sin efectivo. Se garantizará que al menos el 95% de los ciudadanos y las empresas estén satisfechos al realizar los trámites.

El 100% de los sistemas de información y bases de datos estarán protegidos según niveles de seguridad; los sistemas críticos estarán protegidos con múltiples capas, monitoreados y conectados al sistema de gestión de ciberseguridad nacional; los datos estarán protegidos de forma segura a lo largo de todo su ciclo de vida.

Para 2035, los indicadores básicos alcanzarán niveles cercanos al 100%; los servicios públicos se ofrecerán de manera proactiva y automática, sin necesidad de volver a presentar documentos; se utilizará de manera avanzada la inteligencia artificial y los asistentes virtuales en la gestión, la predicción y la formulación de políticas.

Con una visión para 2045, el sector de Asuntos Internos operará completamente sobre una plataforma digital inteligente, donde los datos se convertirán en un recurso clave; la mayoría de los procesos estarán automatizados, contribuyendo al desarrollo de un gobierno digital, un gobierno inteligente, mejorando la eficiencia y efectividad de la gestión pública y promoviendo que Vietnam se convierta en una nación digital./.