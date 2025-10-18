Transformación digital: base para construir escuelas vocacionales inteligentes

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ante la creciente demanda de personal cualificado en la era digital, numerosos centros de formación vocacional en todo Vietnam, especialmente en Ciudad Ho Chi Minh, están impulsando la transformación digital para crear modelos de “escuelas técnicas inteligentes”, mejorar la calidad educativa y responder a las exigencias del mercado laboral.

En el colegio de Ly Tu Trong. (Fuente: sggp.org.vn)

En el Colegio Técnico Ly Tu Trong, la enseñanza se ha digitalizado completamente. Los docentes diseñan clases flexibles que conforman una biblioteca de recursos digitales, lo que permite a los educandos estudiar en cualquier momento y comprender los procesos de operación de maquinaria desde sus computadoras.

Según el maestro Dinh Van De, vicerrector encargado del mencionado centro educativo, el modelo de “aula invertida” es un punto destacado: los estudiantes estudian la teoría y los ejercicios básicos por Internet y, en las clases presenciales, se dedican a la práctica, el debate y la resolución de dudas.

De forma similar, el Colegio Vien Dong de Ciudad Ho Chi Minh actualiza constantemente tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el big data y la automatización; aplica el aprendizaje combinado (blended learning), la simulación, la realidad virtual y los materiales digitales para mejorar la calidad de la enseñanza y ayudar a los estudiantes a adaptarse rápidamente al mercado laboral.

Mientras tanto, otros institutos educativos en la urbe están aplicando los criterios de “colegio digital”, desarrollando módulos de “competencias digitales” e implementando sistemas de educación en línea, plataformas de gestión digital, recursos educativos abiertos, estudios de E-learning y entornos de realidad virtual.

Según el doctor Pham Vu Quoc Binh, subdirector del Departamento de Educación Vocacional del Ministerio de Educación y Formación, tras casi tres años de ejecución del Programa Nacional de Transformación Digital en Educación Vocacional (2021-2025), solo algo más del 50% de las mil 545 instituciones lo han aplicado de forma efectiva, por lo que alcanzar el objetivo del 70% en 2025 sigue siendo un gran desafío.

Actualmente, el país cuenta con unos 72 mil docentes de formación vocacional, pero solo alrededor del 30% posee un máster, el 45% una licenciatura y el 70% cumple los estándares de competencia técnica. Muchos centros aún disponen de equipos obsoletos.

El doctor Quoc Binh subrayó que es esencial priorizar la innovación tecnológica, la digitalización de datos y definir las fortalezas de cada institución para avanzar según una hoja de ruta adecuada.

Para Tran Anh Tuan, vicepresidente de la Asociación de Educación Vocacional de Ciudad Ho Chi Minh, la transformación digital integral combinada con el aprendizaje experiencial es la clave para redefinir la educación técnica, lo que requiere inversiones coordinadas en infraestructura tecnológica, equipamiento y datos digitales./.