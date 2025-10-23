Transformación digital ayuda a empresas vietnamitas a extender sus mercados

Hanoi (VNA) - A medida que las fronteras del comercio tradicional se difuminan gradualmente debido a la tecnología, la transformación digital no solo trae nuevas formas de hacer negocios, sino que también amplía el espacio de mercado para las empresas vietnamitas.



Delegados experimentan la transformación digital en el Foro Nacional para apoyar a las empresas en el campo y en el desarrollo del comercio electrónico. (Fuente: VNA)



Según los expertos en comercio, en el contexto de las fluctuaciones de la economía mundial, la feroz competencia y el rápido cambio en las demandas de los consumidores, la transformación digital se convierte en un camino inevitable.



Las estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) muestran que, en los últimos 5 años, el valor de las exportaciones de las empresas a través de plataformas digitales ha aumentado en un promedio del 35% al año.



Nguyen Thanh Duong, de la Agencia de Promoción Comercial del MIC, informó que su entidad se ha coordinado con grandes plataformas como Alibaba, Amazon y TikTok, para implementar el programa Pabellón Nacional, apoyando a las empresas en la construcción de marcas y la exportación directa. Más del 50% de las firmas participantes obtuvieron pedidos con valores de decenas de miles de dólares.



Sin embargo, la capacidad digital de la mayoría de las empresas vietnamitas sigue siendo modesta. El MIC ha emitido numerosos programas, como la Estrategia Nacional de Desarrollo del Comercio Electrónico 2026-2030, el Programa "Go Export" y el Pabellón Nacional de Vietnam en Alibaba para construir marcas vietnamitas en plataformas digitales internacionales.



En particular, la Agencia de Promoción Comercial coordina la elaboración de un conjunto de indicadores para evaluar el nivel de preparación para la transformación digital y, al mismo tiempo, ofrece capacitación en habilidades prácticas que abarcan desde la gestión de pabellones y la transmisión en vivo para ventas transfronterizas hasta la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en publicidad.



En Singapur, la Oficina Comercial de Vietnam construyó un sistema de datos centralizado y herramientas integradas de e-marketing, además de desplegar la trazabilidad mediante blockchain y un mapa de salud de los productos agrícolas vietnamitas.



La consejera comercial en Suecia, Nguyen Thi Hoang Thuy, considera que la Oficina Comercial de Vietnam en ese país se ve obligada a digitalizarse para promocionar productos durante todo el año, ya que las empresas nórdicas consideran el perfil digital como una visa comercial.



Según Vu Ba Phu, director de la Agencia de Promoción Comercial, la transformación digital ayuda a las empresas a ahorrar costos, acortar el tiempo, aumentar la velocidad de las transacciones, ampliar el acceso al mercado y contribuir positivamente a los resultados de exportación.



Actualmente, la Agencia implementa el Índice de Capacidad de Promoción Comercial (TPCI) y el Proyecto 1968/QD-TTg, con el objetivo de que para 2030 el 30% de las actividades de promoción comercial se realicen completamente en el entorno digital.



A nivel local, la provincia de Gia Lai ha combinado el comercio electrónico con la transmisión en vivo (livestream) para promocionar productos agrícolas, lo que ha ayudado a aumentar los pedidos, elevar la competitividad y transparentar la información de los productos.



Van Quoc Viet, director de la empresa Ngon Avatar, afirmó que solo con un teléfono se puede promocionar el café a consumidores de todo el país, con una notable reducción de costes y un aumento evidente de la eficiencia.



El MIC afirma que la transformación digital es uno de los tres pilares importantes, junto con la reforma institucional y la mejora de la capacidad empresarial. Cuando el Estado lidera con políticas, las empresas toman la iniciativa con tecnología y las localidades participan con datos, el espacio de mercado de Vietnam se expandirá de manera sostenible e integral./.