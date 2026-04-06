Tran Thanh Man reelegido presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam

El presidente de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, Tran Thanh Man, prestó juramento. Foto: Doan Tan - VNA

Los diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam eligieron hoy a Tran Thanh Man, miembro del Buró Político, presidente del órgano legislativo de la XV legislatura y diputado del XVI legislatura, como titular del Parlamento para la actual legislatura.



La resolución para la elección del Presidente de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura fue aprobada en el primer período de sesiones parlamentarias mediante votación electrónica, con el voto favorable de los 491 diputados presentes en la sesión.



Tras la votación, Thanh Man prestó juramento. Bajo la bandera nacional, ante la Asamblea Nacional y los votantes de todo el país, juró lealtad absoluta a la Patria, al pueblo y a la Constitución de la República Socialista de Vietnam.

Expresó su sincero agradecimiento a los votantes de Ho Chi Minh City por confiar en él al elegirlo como diputado de la XVI legislatura, así como a los diputados por encomendarle este cargo, afirmando que se trata de un gran honor y, al mismo tiempo, de una profunda responsabilidad ante el Partido, el Estado, los votantes y el pueblo de todo el país.

También manifestó su profundo respeto y gratitud ilimitada hacia el Presidente Ho Chi Minh, los dirigentes veteranos, los revolucionarios veteranos, las Madres Heroicas de Vietnam, los Héroes de las Fuerzas Armadas Populares y los Héroes del Trabajo, así como a las familias de los mártires, inválidos de guerra y personas con méritos al servicio de la nación.

Asimismo, expresó su reconocimiento por la dirección acertada y estrecha del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, el Buró Político y el Secretariado, bajo el liderazgo del secretario general To Lam. Extendió su sincero agradecimiento a los diputados de la Asamblea Nacional, a los votantes, al pueblo de todo el país, a los vietnamitas en el extranjero, así como a las organizaciones internacionales, individuos y amigos que han apoyado y acompañado a Vietnam en su firme avance hacia una nueva era: la era del ascenso nacional.

Thanh Man señaló que el país está entrando en un punto de inflexión histórico. Si bien expresó orgullo por los logros del órgano legislativo durante los últimos 80 años, subrayó que las responsabilidades futuras son tanto pesadas como honorables.

La Asamblea Nacional de la XVi legislatura, afirmó, continuará heredando y promoviendo los logros de los mandatos anteriores, guiada por la capacidad intelectual, la firmeza política, el espíritu innovador y el compromiso de servir al pueblo.

Se comprometió a dedicar todos sus esfuerzos al servicio de la nación y del pueblo; y junto con la Asamblea Nacional, su Comité Permanente, los órganos afiliados y los diputados, a seguir impulsando las reformas, acelerar la aplicación de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la inteligencia artificial, así como mejorar la calidad y la eficiencia de las actividades, garantizando que las palabras se correspondan con los hechos, con una implementación rápida, eficaz y exhaustiva.

También destacó la necesidad de renovar aún más el pensamiento legislativo, siendo “prudentes en el enfoque, pero decididos en la acción”, al tiempo que se centra en perfeccionar y sincronizar las instituciones para apoyar un desarrollo rápido y sostenible y satisfacer las exigencias de la integración internacional.

Se intensificarán los esfuerzos para mejorar la calidad de la supervisión, con mayor énfasis en el control de la aplicación de las leyes y considerando la supervisión como una herramienta para facilitar el desarrollo, señaló, añadiendo que también es necesario seguir de cerca y acelerar la implementación de las recomendaciones posteriores a la supervisión.

La Asamblea Nacional trabajará para mejorar la toma de decisiones sobre cuestiones clave del país y profundizar la diplomacia parlamentaria con el fin de elevar aún más la posición de Vietnam en el ámbito internacional, añadió.

Solicitó al Comité Central del Partido, al Buró Político y al Secretariado, encabezados por el secretario general To Lam, a continuar brindando liderazgo y orientación a las actividades del órgano legislativo.

También expresó su esperanza de que los actuales y antiguos dirigentes del Partido, el Estado y el Frente de la Patria de Vietnam ofrezcan mayor apoyo, asesoramiento y aliento.

Exhortó a los diputados, a los órganos de la Asamblea Nacional y a su Comité Permanente, al Gobierno, a los ministerios, agencias, organizaciones y localidades a mantener una coordinación estrecha, oportuna y eficaz. Asimismo, hizo un llamado a seguir contando con el apoyo de los votantes y del pueblo en todo el país, de los vietnamitas en el extranjero, de los amigos internacionales, intelectuales, científicos, dignatarios religiosos y los medios de comunicación, para que la Asamblea Nacional pueda cumplir con éxito el mandato confiado por el Partido, el Estado y el pueblo.

Junto con todo el Partido, el pueblo y el ejército, la Asamblea Nacional se esforzará por implementar eficazmente la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, haciendo realidad la aspiración de un Vietnam pacífico, independiente, democrático, próspero, civilizado y feliz, avanzando firmemente hacia el socialismo, afirmó.

Anteriormente, en el primer período de sesiones, se aprobó mediante el sistema de votación electrónica una resolución sobre la elección de Thanh Man como presidente de la Asamblea Nacional de la XVI legislatura, con los 491 diputados presentes votando a favor./.

Thanh Man nació en 1962 en la comuna de Thanh Xuan, ciudad sureña de Can Tho. Tiene doctorado en economía y es licenciado en ciencias políticas. Actualmente es miembro del Buró Político y secretario del Comité partidista de la Asamblea Nacional.



Fue miembro suplente del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del X mandato; miembro del Comité Central de los XI, XII, XIII, XIV mandatos; integrante del Secretariado del Comité Central del XII mandato; y miembro del Buró Político de los XIII y XIV mandatos. Fue diputado de la Asamblea Nacional de las XIII; XIV, XV y XVI legislaturas./.