Tran Huy Tuan asume el cargo de secretario del Comité del Partido de Ninh Binh

Ninh Binh, Vietnam (VNA)- Tran Huy Tuan, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV), subsecretario del Comité partidista y presidente del Comité Popular de la provincia norteña de Ninh Binh, ocupará el cargo de Secretario del Comité del Partido en esta urbe para el mandato 2025-2030, según una decisión del Buró Político.

Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, entrega la decisión a Tran Huy Tuan. (Foto: VNA)

La decisión fue dada a conocer durante una conferencia del Comité provincial del Partido de Ninh para implementar las decisiones del Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido sobre el trabajo de personal. El Buró Político también designó a Tran Huy Tuan para formar parte del Comité del Partido de la Región Militar 3 para el período 2025-2030.

Le Minh Hung, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Organización, asistió a la conferencia y entregó las decisiones.

En la conferencia, la Comisión de Organización notificó la decisión del Buró Político respecto a Dang Xuan Phong, quien dejará de formar parte del Buró Ejecutivo y del Comité Permanente del Comité Provincial del Partido, y también su cargo como secretario de esta instancia partidista y jefe de la Delegación de diputados de Ninh Binh en la XV Legislatura, para ser asignado y nombrado como Vicepresidente Permanente de la Oficina del Gobierno.

El Secretariado también movilizó y designó a Nguyen Thanh Binh, secretario adjunto del Comité Provincial del Partido de Thai Nguyen, para formar parte del Buró Ejecutivo, del Comité Permanente y asumir el cargo de Secretario Adjunto del Comité Provincial del Partido de Ninh Binh para el período 2025-2030; y lo propuso para que el Consejo Popular de la provincia lo elija como Presidente del Comité Popular de Ninh Binh para el mandato 2021-2026.

En su intervención durante la conferencia, Le Minh Hung felicitó a los compañeros que asumieron nuevas responsabilidades y destacó que estos funcionarios tienen la capacidad y experiencia necesarias en la construcción del Partido y la gestión del Estado.

La asignación de estas responsabilidades refleja la confianza del Buró Político y del Secretariado, dijo y, pidió a los líderes de la provincia seguir unidos y crear condiciones para que los nuevos responsables puedan completar sus tareas y cumplir con éxito las resoluciones de las asambleas partidistas a todos los niveles y la Resolución del XIV Congreso del Partido.

Al asumir el cargo, Tran Huy Tuan aseguró que se esforzará por fortalecer su capacidad política, mantener su calidad moral, promover el espíritu de unidad y, junto con el Buró Ejecutivo del Comité partidista de la provincia, construir un sistema político transparente y fuerte, llevando a Ninh Binh a un desarrollo sostenible./.