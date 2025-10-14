Token U2U se incluirá en Kraken a partir del 17 de octubre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- U2U Network, una plataforma blockchain de capa 1 desarrollada por ingenieros vietnamitas, será incluida en Kraken, la principal plataforma de intercambio de activos digitales en Estados Unidos, a partir del 17 de octubre de 2025.

Este hito importante demuestra que un proyecto blockchain "Hecho en Vietnam" ha cumplido con los rigurosos estándares de un intercambio internacional.

Kraken, que opera en más de 190 países y está supervisado por las autoridades financieras de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Europa y Japón, es una plataforma de intercambio de gran tamaño con más de 10 millones de usuarios y un volumen de transacciones significativo.

La inclusión de U2U Network en Kraken prueba la capacidad tecnológica y la transparencia del proyecto, a la vez que reafirma la expansión global de los productos tecnológicos de Vietnam.

Chloe Phung, directora ejecutiva de U2U Network, comentó: "La inclusión en Kraken es una prueba del desarrollo cauteloso, sostenible y transparente de U2U, especialmente al ingresar al mercado estadounidense."

U2U Network utiliza una estructura DAG, optimizando la velocidad con más de 17.000 transacciones por segundo y una finalización de transacción inferior a un segundo. Esta red está diseñada para aplicaciones prácticas como IoT, datos e identidad digital.

El proyecto ha atraído a más de 1,4 millones de usuarios en todo el mundo y cuenta con más de 100 proyectos en desarrollo sobre su plataforma. Messari clasifica a U2U como uno de los 3 principales Layer-1 en DePIN, lo que destaca su papel pionero en la construcción de infraestructura blockchain para la vida cotidiana.

Además de la tecnología, U2U Network pone un énfasis especial en el desarrollo comunitario a través del VietBUIDL Hackathon, una competencia de innovación blockchain, que ha atraído la atención tanto a nivel nacional como internacional.

El proyecto recibe apoyo de SSI Digital (SSID), así como de fondos internacionales como KuCoin Ventures, Chain Capital y su socio tecnológico AWS, lo que ayuda a elevar los estándares operativos de transparencia y a conectar las finanzas tradicionales con los activos digitales.

Nguyen Duy Hung, presidente del consejo de administración de SSI, enfatizó que U2U Network es una prueba de la competitividad global de la tecnología vietnamita.

Con este evento, U2U Network tiene como objetivo convertirse en la infraestructura digital principal para Web3, finanzas digitales y la transformación digital en Vietnam, al mismo tiempo que amplía su cooperación internacional, reafirmando la capacidad tecnológica y la visión estratégica de Vietnam en el mapa tecnológico global./.