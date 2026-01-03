Todos los ciudadanos vietnamitas en Venezuela están a salvo, confirma embajador

Hanoi (VNA)- El embajador de Vietnam en Caracas, Vu Trung My, confirmó hoy que, hasta el momento, todos los ciudadanos vietnamitas en Venezuela se encuentran a salvo.

El embajador de Vietnam en Venezuela, Vu Trung My. (Foto: VNA)

El diplomático hizo esta confirmación al responder a corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en América Latina sobre la situación de los ciudadanos vietnamitas en Venezuela tras un ataque de Estados Unidos a este país.

Precisó que los 29 funcionarios de las misiones representativas nacionales y sus familias, así como dos ingenieros connacionales de construcción que trabajan en Venezuela y dos vietnamitas residentes en esta nación, se encuentran a salvo.

Informó que la Embajada ha establecido un canal de comunicación de emergencia para actualizar la situación.

La Embajada recomendó a los compatriotas que no abandonen sus lugares de residencia y que mantengan un seguimiento constante de la situación a través del canal de comunicación de emergencia./.