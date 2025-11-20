Todos los barcos pesqueros aptos de Ciudad Ho Chi Minh reciben licencias

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- Según el informe del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, hasta el 18 de noviembre, todos los barcos pesqueros aptos en la urbe han recibido la licencia para operar, alcanzando un 100% de cumplimiento.



Ciudad Ho Chi Minh logra el 100% de licencias para su flota pesquera. Foto ilustrativa (Fuente: VNA)



La ciudad ha cancelado el registro de 236 barcos que no cumplían con los requisitos, incluyendo barcos desaparecidos, deteriorados y aquellos que operaban ilegalmente.



El trabajo contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) continúa desarrollándose de manera decidida. Los puertos pesqueros en Ciudad Ho Chi Minh mantienen un control del 100% de los barcos que entran y salen, implementando el sistema de trazabilidad electrónica (eCDT) para monitorear la producción y emitir certificados de origen para los productos pesqueros.



Desde principios de 2024, más de 23.900 barcos han arribado a los puertos, y cerca de 25.000 barcos han salido. El sistema de monitoreo de la trayectoria de los barcos pesqueros (VMS) opera de forma continua, sin que se hayan registrado violaciones de los límites de pesca. Las estaciones de la Guardia Costera también realizan estrictos controles sobre las actividades de salida y entrada de los barcos.



Además, Ciudad Ho Chi Minh ha intensificado la divulgación a través de modelos como "Desayuno con los pescadores" y "Café matutino con los pescadores", que ayudan a las autoridades a escuchar las solicitudes de los pescadores y promover el cumplimiento de las regulaciones.



La ciudad también ha abierto 9 casos legales relacionados con la pesca ilegal en aguas internacionales, de los cuales 7 ya han sido procesados.



Pham Thi Na, subdirectora del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente de Ciudad Ho Chi Minh, expresó que los esfuerzos contra la pesca INDNR han logrado resultados positivos, contribuyendo a mantener las exportaciones de productos pesqueros y a construir una industria pesquera sostenible./.