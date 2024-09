To Lam sostuvo encuentro con Joseph Biden en Nueva York

Nueva York (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, mantuvo una reunión el 25 de este mes (hora local) con presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, en el marco de su participación en Semana de Alto nivel del 79 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y visita de trabajo al país norteamericano.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y presidente de Estados Unidos, Joseph Biden. Foto: Lam Khanh - VNA



En la cita, To Lam expresó su sincero agradecimiento a Biden por su mensaje de profundas condolencias ante el fallecimiento del secretario general Nguyen Phu Trong; y al Gobierno de Estados Unidos por su respaldo al pueblo vietnamita para la superación de las consecuencias del supertifón Yagi.



Apreció el afecto de Biden a Vietnam y sus grandes contribuciones al desarrollo de la nación indochina y las relaciones binacionales.



Por otro lado, el máximo dirigente de Vietnam subrayó que la visita histórica a Estados Unidos en 2015 del extinto secretario general Nguyen Phu Trong y la visita de Biden a Vietnam en septiembre de 2023 crearon fuerza impulsora importante a favor del progreso crucial de los vínculos bilaterales, para el alcance del nivel más alto de asociación estratégica integral actual, abriendo espacio para que las relaciones entre los dos países se desarrollen de forma enérgica y estable durante las próximas décadas.



Por otra parte, resaltó el hecho de que Biden compartió en la sesión inaugural del período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas las experiencias de Estados Unidos y Vietnam en la curación y la normalización de relaciones después de la guerra.



Notificó que Vietnam y Estados Unidos comparten la misma visión de construir un mejor futuro común para toda la humanidad a partir de la mencionada experiencia, que es promover el papel del espíritu de curación, respeto y comprensión mutua, en el que el respeto mutuo de la independencia, la soberanía, la integridad territorial y las instituciones políticas de cada uno es lo más importante.



Tras enfatizar que, a lo largo de los últimos 50 años, las relaciones binacionales se convirtieron de las entre antiguos enemigos a entre socios, socios integrales; y actualmente alcanzan el nivel más alto de relaciones: asociación estratégica integral, To Lam subrayó que los vínculos bilaterales están entrando en una nueva página histórica y constituyen verdaderamente un modelo en las relaciones internacionales en términos de esfuerzos para sanar y construir relaciones después de la guerra.



A su vez, Biden expresó sus condolencias a Vietnam por los daños causados por el reciente supertifón Yagi, y afirmó que el Gobierno estadounidense está dispuesto a apoyar a Vietnam en el proceso de recuperación tras la tormenta.



Felicitó una vez más al secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, por su nuevo cargo, y reafirmó la consideración de Estados Unidos al país indochino como un socio de máxima importancia en la región.



Realizó un breve recuento sobre su visita de Estado a Vietnam en septiembre de 2023, ocasión en que ambas naciones emitieron la declaración conjunta sobre la elevación de los lazos binacionales al nivel de asociación estratégica integral por la paz, la cooperación y el desarrollo sostenible en la región y el mundo.



Reiteró que Estados Unidos apoya a un Vietnam fuerte, independiente, resiliente y próspero y continuará promoviendo la asociación entre los dos países sobre la base del respeto a la independencia, la soberanía y la integridad territorial e instituciones políticas de cada parte, para que las relaciones binacionales sigan siendo un modelo de curación y cooperación para crear el futuro.



Por su parte, To Lam enfatizó que Vietnam está a punto de encontrarse en una nueva era de avance para el pueblo y continuará implementando firmemente su política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de los lazos con otros países, y de ser un amigo, un socio confiable y miembro activo y responsable de la comunidad internacional.



En este contexto, Vietnam considera a Estados Unidos un socio estratégico importante, subrayó y expresó su confianza en que la asociación estratégica integral bilateral continuará manteniendo un desarrollo estable y duradero, por los beneficios y anhelos de los dos pueblos.



Los dos líderes expresaron su alegría por los resultados positivos alcanzados después de un año de implementar la asociación estratégica integral, de acuerdo con los deseos e intereses de ambas partes, contribuyendo al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo.



Acordaron continuar coordinándose estrechamente para implementar de manera efectiva la Declaración conjunta Vietnam - Estados Unidos en 2023, con enfoque en el fomento del contacto y el intercambio entre todos los niveles, especialmente en los altos, y la cooperación económica, comercial y de inversión, en alta tecnología, semiconductores, a la par de promover el potencial de cooperación en el campo de la formación de recursos humanos de alta calidad.



Con respecto a las cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo, los dos líderes acordaron que las dos partes continuarán fortaleciendo la cooperación en foros regionales e internacionales, incluido el marco de la ASEAN y la Asociación Mekong-Estados Unidos, el APEC y la ONU; y promoverán el diálogo, la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y el mundo.



En tanto, Biden reiteró el compromiso de Estado Unidos de promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en la región del Indo-Pacífico; apreciar el papel central de la ASEAN; y apoyar a Vietnam para que desempeñe un papel cada vez más importante en la región y a nivel internacional.



Expresó el deseo de coordinarse estrechamente con Vietnam para mantener la paz, la estabilidad, la cooperación, defender el derecho internacional, garantizar la libertad de navegación aérea y marítima en el Mar del Este, fomentar la lucha contra el cambio climático y resolver problemas regionales e internacionales comunes./.