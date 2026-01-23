To Lam reelecto secretario general del PCV del XIV mandato

El Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato acordó hoy por unanimidad reelegir a To Lam, secretario general del Partido del XIII mandato, para continuar en su puesto.



El Comité Central del Partido del XIV mandato celebró este viernes en Hanoi su primer pleno para decidir asuntos de gran relevancia, marcando el inicio del nuevo período.



Basándose en el estricto cumplimiento de los Estatutos del Partido, el reglamento de trabajo, los procedimientos electorales y otros aspectos relacionados, y fomentando al máximo el espíritu de unidad y responsabilidad, así como aplicando correctamente el principio de centralismo democrático, el primer pleno del Comité Central del XIV mandato completó los objetivos clave establecidos para este encuentro.

Miembros del Buró Político del XIV mandato votan por Secretario General del Partido. Foto: VNA

En la cita se eligieron a los miembros del Buró Político, al Secretario General, al Secretariado, la Comisión de Control Disciplinario del Comité Central y su jefe para el XIV mandato del PCV.



Los miembros del Comité Central también escucharon la presentación de un informe sobre los planes para los cargos clave de liderazgo del Partido y el Estado, y discutieron los nombramientos para la posición de miembro permanente del Secretariado del Comité Central./.